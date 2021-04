Theo thống kê của hãng thông tấn Reuters, số ca tử vong do Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 3 triệu người tính đến hôm 6/4.

Reuters cho biết, trước đó trong vòng hơn một năm số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu mới lên con số 2 triệu người, thì giờ chỉ vỏn vẹn 3 tháng con số này nhích lên mốc 3 triệu.

Brazil và Ấn Độ hiện là hai quốc gia có số ca tử vong mới do virus corona cao nhất.

Ảnh: Reuters

Brazil hiện đang đứng đầu thế giới về số ca tử vong mới được ghi nhận mỗi ngày, chiếm 1/4 số ca tử vong trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng thừa nhận tình trạng tồi tệ của quốc gia Nam Mỹ này, nơi đang ở trong tình trạng rất nguy cấp do hệ thống chăm sóc y tế quá tải. Trong một cuộc họp hôm 1/4, nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove của WHO cho biết hơn 90% giường bệnh thuộc các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại nhiều bệnh viện ở Brazil đã kín chỗ.

Trong khi đó, Ấn Độ đã ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 trong hôm 5/4, trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới trong một ngày.

Bang Maharashtra, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 ở Ấn Độ, trong hôm 5/4, đã bắt đầu đóng cửa các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, quán bar, nhà hàng và nơi thờ tự, trong bối cảnh các bệnh viện của bang này đang chật ních người đến khám.

Cũng theo Reuters, khu vực châu Âu, bao gồm 51 quốc gia, là khu vực có tổng số ca tử vong bởi Covid-19 cao nhất với gần 1,1 triệu người. Năm quốc gia gồm Vương quốc Anh, Nga, Pháp, Italia và Đức đang chiếm khoảng 60% tổng số ca tử vong liên quan đến virus corona của châu Âu.

Nếu tính theo phạm vi quốc gia, Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất với hơn 555.000 người, chiếm khoảng 19% tổng số ca tử vong bởi Covid-19 trên toàn thế giới. Số ca nhiễm mới tại Mỹ cũng đang có chiều hướng gia tăng trong 3 tuần qua, song giới chức y tế nước này tin rằng chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng Mỹ có thể ngăn chặn sự gia tăng số ca tử vong. Tính đến hôm 6/4, 1/3 dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19.

Theo số liệu mới nhất từ ​​công ty cung cấp dữ liệu Our World in Data, ít nhất 370,3 triệu người, tương đương gần 4,75% dân số toàn cầu, đã được tiêm một liều vắc xin Covid-19 tính đến hôm 4/4. Dù vậy, WHO vẫn tiếp tục kêu gọi các quốc gia cung cấp thêm liều lượng vắc xin Covid-19 đã được phê duyệt, nhằm giúp đáp ứng các mục tiêu tiêm chủng cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở các nước nghèo hơn.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Việt Anh

Thái Lan đóng cửa nhiều địa điểm vui chơi tại thủ đô vì Covid-19 Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ đóng cửa 196 địa điểm vui chơi giải trí tại ba quận Klong Toey, Watthana và Bang Khae trong 2 tuần do Covid-19.