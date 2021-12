Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 7/12 tuyên bố sẽ không cử quan chức tham dự Thế vận hội Mùa đông được tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 2/2022.

Theo báo Guardian, Thủ tướng Morrison cho biết "không có gì ngạc nhiên" khi Australia đưa ra quyết định như vậy, trong bối cảnh mối quan hệ ngoại giao giữa Canberra và Bắc Kinh đang xấu đi trong thời gian gần đây.

“Quan chức Australia sẽ không đến Trung Quốc dự Thế vận hội, nhưng các vận động viên Australia vẫn sẽ tham gia”, ông Morrison nói thêm. “Australia là một quốc gia mạnh về thể thao, và tôi muốn tách bạch giữa thể thao với các vấn đề chính trị khác".

Khi được hỏi liệu ông nghĩ Bắc Kinh có đáp trả quyết định của Canberra hay không, nhà lãnh đạo 53 tuổi khẳng định bất cứ hành động trả đũa nào đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được, và không có cơ sở nào cho một hành động như vậy".

Thủ tướng Morrison cũng cho biết Australia vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc, song sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách vì lợi ích quốc gia. Ông mong muốn mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước sẽ sớm được hóa giải, nhưng cũng đồng thời tuyên bố Canberra "không có ý định từ bỏ lập trường về việc bảo vệ lợi ích của Australia".

Với động thái trên, Australia đã trở thành một quốc gia thứ hai, sau Mỹ, tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh. Tối ngày 6/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ không cử quan chức dự sự kiện thể thao do Trung Quốc đăng cai tổ chức vào tháng 2/2022.

Trước đó một ngày, giới chức New Zealand cũng thông báo sẽ không cử đại diện ngoại giao ở cấp bộ trưởng đến dự Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh “vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19”.

