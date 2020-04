Chính quyền Ấn Độ đang chạy đua với thời gian nhằm sản xuất trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho lực lượng y tế nước này trong cuộc chiến chống Covid-19.

Số liệu từ Worldmeters tính tới sáng 13/4 cho biết, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 9.200 ca nhiễm và 331 ca tử vong do virus Sars-CoV-2 gây ra. Những ca bệnh đầu tiên ở quốc gia Nam Á này được ghi nhận tại các thành phố lớn, nhưng hiện ngày càng có nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở các thành phố nhỏ và thị trấn được phát hiện.

Điều này đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho lực lượng y tế Ấn Độ, và khiến chính quyền New Delhi phải vật lộn với thực trạng các bác sĩ không được trang bị đầy đủ PPE khi làm việc. Nhiều trường hợp các bác sĩ nước này buộc phải dùng áo mưa và mũ bảo hiểm để thay thế đồ bảo hộ y tế.

“Chúng tôi không nhận được các bộ bảo hộ PPE nhanh như yêu cầu. Việc điều trị dịch Covid-19 giống như một ‘cuộc chiến’ và chúng tôi là các binh sĩ. Nhưng họ không thể điều binh sĩ ra mặt trận mà không có đạn dược (trang thiết bị bảo hộ) được”, một bác sĩ giấu tên làm việc tại thành phố Lucknow trả lời BBC cho biết.

Có nhiều trường hợp y bác sĩ Ấn Độ do làm việc không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nên đã nhiễm bệnh, và những bệnh viện nơi họ làm việc buộc phải đóng cửa. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn khi tham gia cứu chữa bệnh nhân Covid-19 của lực lượng y tế tuyến đầu tại Ấn Độ.

Không chỉ có lực lượng y tế quốc gia Nam Á này cần tới đồ bảo hộ, mà lực lượng an ninh nước này cũng cần dùng. Bởi công việc của cảnh sát Ấn Độ không chỉ giúp phía y tế truy tìm người nhiễm bệnh mà còn đảm bảo an ninh tại các cơ sở cách ly do chính phủ lập ra. Một quan chức cảnh sát tại bang Uttar Pradesh cho biết lực lượng cảnh sát cũng đang “đối mặt trực tiếp với nguy cơ nhiễm bệnh”.

“Gần đây một người đàn ông dương tính với Covid-19 đã trốn khỏi khu cách ly. Lực lượng cảnh sát đã được điều động đi bắt ông ta. Vậy nên chúng tôi cũng cần có PPE cho lực lượng của mình”, vị quan chức giấu tên nói.

BBC trích thống kê của cơ quan HLL Lifecare Limited cho biết, hiện Ấn Độ đang cần ít nhất một triệu bộ PPE, 40 triệu khẩu trang N95, 20 triệu khẩu trang phẫu thuật và hàng triệu lít nước rửa tay. Tuy nhiên, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo rằng cơ quan này đã chấp thuận và đặt mua khoảng 17 triệu bộ PPE từ 20 công ty nội địa sản xuất trang thiết bị y tế.

“Yêu cầu về PPE của chúng tôi rất khẩn cấp và đã được gửi trình lên chính quyền trung ương. Tôi không muốn các y bác sĩ phải làm việc mà không có đồ bảo hộ y tế”, BBC trích lời quan chức thành phố New Delhi Arvind Kejriwal nói.

Lực lượng y tế Ấn Độ buộc phải tự tạo cho mình bộ đồ bảo hộ y tế. Ảnh: Reuters.

Áo mưa bảo hộ y tế của một bác sĩ Ấn Độ bị rách. Ảnh: Reuters

Áo mưa bảo hộ y tế của một bác sĩ Ấn Độ bị rách. Ảnh: Reuters

Khẩu trang bị đứt khỏi áo mưa của một bác sĩ Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Y bác sĩ Ấn Độ dùng miếng chắn từ mũ bảo hiểm thay cho đồ bảo hộ y tế. Ảnh: BBC

Nhiều cảnh sát Ấn Độ thiếu đồ bảo hộ y tế có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao. Ảnh: Twitter

