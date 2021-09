Một đoạn video ghi hình phát biểu của Ayman al-Zawahiri, kẻ kế nhiệm Osama bin Laden lãnh đạo mạng lưới khủng bố Al-Qaeda được công bố đúng ngày nước Mỹ tưởng niệm 20 năm thảm kịch 11/9.

Từ cuối năm ngoái, trong dư luận râm ran các đồn đoán về việc al-Zawahiri đã chết trong một cuộc vây ráp. Tuy nhiên, gần đây, một số hãng thông tấn đưa tin, ông ta vẫn còn sống và đang ẩn náu tại một ngôi nhà an toàn của Taliban ở Afghanistan.

Ayman al-Zawahiri (phải) hồi còn làm cố vấn cho trùm khủng bố Osama bin Laden trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/11/2001 tại một địa điểm bí mật ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Theo SITE Intelligence Group, một trang chuyên theo dõi hoạt động trực tuyến của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thủ lĩnh Al-Qaeda đã tái xuất trong một video dài 60 phút công bố ngày 11/9, đúng vào ngày nước Mỹ tưởng niệm 20 năm các vụ tấn công khủng bố do nhóm gây ra, khiến gần 3.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Rita Katz, giám đốc SITE lưu ý, hiện có một số nghi ngờ về đoạn video nói trên do al-Zawahiri không đề cập đến chiến thắng của Taliban tại Afghanistan và việc ông ta tuyên bố Mỹ rút khỏi Afghanistan "có thể được nói sớm nhất là vào tháng 2/2020” tiếp sau Thỏa thuận Doha.

Tuy nhiên, al-Zawahiri đã đề cập đến "việc Do Thái hóa Jerusalem" và một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự Nga do nhóm Hurras al-Deen có liên kết với Al-Qaeda ở Syria gây ra hồi tháng 1 năm nay. Phát biểu sau ít nhất ám chỉ, nếu al-Zawahiri đã chết, thời điểm đó có thể muộn hơn một chút so với các tin đồn trước đây.

Theo Sputnik, hiện không có xác nhận đáng tin cậy nào về cái chết của thủ lĩnh Al-Qaeda. Một số nguồn tin thậm chí cho hay, ông ta đang ốm nặng.

Taliban có quan hệ với Al-Qaeda từ những năm 1990 khi phong trào vũ trang Hồi giáo này còn đang nắm quyền quản lý Afghanistan. Taliban được cho đã hỗ trợ các thành viên Al-Qaeda, kể cả trùm khủng bố bin Laden. Mối quan hệ này dường như được củng cố khi cả hai tổ chức cùng bắt tay chống lại các lực lượng ngoại binh ở quốc gia Nam Á cũng như vì các lợi ích khác.

Tuấn Anh

