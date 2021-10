Một nghiên cứu mới được công bố hôm 27/10 cho biết, thuốc chống trầm cảm Fluvoxamine giúp giảm tới gần 1/3 tỷ lệ nhập viện ở những bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ cao.

Theo CNN, nghiên cứu trên dựa theo kết quả một cuộc thử nghiệm trên gần 1.500 bệnh nhân Covid-19 ở Brazil. Họ đều là các bệnh nhân có nguy cơ trở nặng cao vì trong cơ thể đã có các sẵn bệnh nền như tiểu đường.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành bởi Tiến sĩ Angela Reiersen, phó giáo sư khoa tâm thần của Đại học Washington ở thành phố St. Louis (Mỹ). Trong đó, bà Reierson cùng các cộng sự đã cho 741 bệnh nhân Covid-19 tình nguyện uống Fluvoxamine trong 10 ngày liên tiếp, chia làm mỗi ngày 2 đợt, mỗi đợt 100 mg thuốc. Trong khi đó, 756 bệnh nhân khác chỉ được dùng giả dược.

Kết quả thử nghiêm cho thấy, chỉ có 79 người, chiếm khoảng 11% trong số các bệnh nhân Covid-19 có sử dụng Fluvoxamine, cần được điều trị trong bệnh viện hoặc phòng cấp cứu, so với gần 16% bệnh nhân sử dụng giả dược. Mức độ rủi ro tuyệt đối của các bệnh nhân này đã giảm 5% và mức rủi ro tương đối đã giảm tới 32%.

Thuốc chống trầm cảm Fluvoxamine, hay còn được gọi la Luvox. Ảnh: Wikimedia

“Fluvoxamine có thể làm suy giảm quá trình sản xuất các phân tử gây viêm được gọi là cytokine, những thứ có thể được kích hoạt bởi virus SARS-CoV-2”, Tiến sĩ Reiersen cho biết. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng làm giảm lượng tiểu cầu trong máu, thứ có thể tác động đến hiệu ứng máu đông gây ra bởi sự lây nhiễm của virus corona.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng đây chưa phải là một nghiên cứu hoàn hảo, do nó mới chỉ được tiến hành ở Brazil, và trên các bệnh nhân Covid-19 có tỷ lệ nhập viện cao hơn so với các bệnh nhân Covid-19 ở những thử nghiệm lâm sàng khác. Bên cạnh đó, hầu hết bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều chưa được tiêm vắc xin Covid-19, nên vẫn chưa rõ thuốc sẽ hoạt động ra sao đối với các trường hợp đã được tiêm phòng.

Ngoài ra, vẫn chưa có kết luận về việc có nên kết hợp Fluvoxamine với bất kỳ phương pháp điều trị Covid-19 nào khác hay không, hay loại thuốc này có tác dụng như thế nào nào đối với những bệnh nhân Covid-19 nguy cơ thấp.

Dù thừa nhận cần có thêm nhiều nghiên cứu khác để đánh giá đầy đủ công dụng của thuốc Fluvoxamine trong việc điều trị Covid-19, song tiến sĩ Reiersen cùng các cộng sự vẫn kỳ vọng đây sẽ là một liệu pháp hữu hiệu trong tương lai do "tính an toàn, dễ dung nạp, dễ sử dụng, chi phí thấp và được phổ biến rộng rãi" của chúng. Họ ước tính một liệu trình điều trị bằng Fluvoxamine trong 10 ngày chỉ có giá khoảng 4 USD, so với 700 USD cho một liệu trình điều trị bằng thuốc Molnupiravir, hay xấp xỉ 2.000 USD đối với các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng.

Theo hãng tin AP, kết quả nghiên cứu đối với thuốc Fluvoxamine, được công bố trên tạp chí khoa học Lancet Global Health hôm 27/10, có tính thuyết phục cao đến mức các chuyên gia độc lập giám sát nghiên cứu đã khuyến nghị ngừng kéo dài thử nghiệm vì "kết quả đã rõ ràng". Nhóm nghiên cứu cũng đã chia sẻ kết quả của mình với Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), đồng thời hy vọng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ sớm đưa ra khuyến nghị sử dụng loại thuốc giá rẻ này.

Thuốc Fluvoxamine, được biết đến rộng rãi trên thị trường với tên gọi Luvox, là một loại dược phẩm được điều chế dưới dạng chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI). Fluvoxamine đã được sử dụng suốt 30 năm qua để điều trị các chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và trầm cảm.

