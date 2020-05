Số liệu thống kê từ Worldmeters tính tới sáng 15/5 (giờ Việt Nam) cho thấy, toàn thế giới đã có hơn 4,5 triệu ca nhiễm, và gần 303.000 người tử vong do dịch Covid-19.

Tình hình dịch bệnh tại Nga, ổ dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới, đang diễn biến hết sức phức tạp, khi trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm gần 10.000 ca nhiễm mới và 93 trường hợp tử vong do virus Sars-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 252.245 và 2.305.

Reuters trích lời Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin thông báo hôm 14/5 cho biết, chính quyền thành phố này sẽ bắt đầu tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho người dân kể từ ngày 15/5. Cụ thể, sẽ có khoảng 70.000 cuộc xét nghiệm diễn ra mỗi ngày, và dự kiến tới cuối tháng cơ quan y tế Moscow sẽ đạt được mục tiêu 100.000 lượt xét nghiệm/ngày.

Lực lượng y tế Nga xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Song Shuli cùng ngày thông báo rằng, nước này sẽ tiếp tục tăng cường tiến hành xét nghiệm cũng như theo dõi tình hình dịch Covid-19, nhằm ngăn ‘làn sóng dịch bệnh thứ hai’ có thể bùng phát tại Trung Quốc.

Theo Reuters, thông báo trên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh nhiều ca nhiễm nội địa mới được phát hiện tại một số tỉnh có chung đường biên giới với nước Nga như Cát Lâm hay Liêu Ninh, đang khiến cho chính quyền Bắc Kinh lo lắng về nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Trong khi đó số ca tử vong tại Tây Ban Nha đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày gần đây, khi số bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại quốc gia Nam Âu này trong ngày 14/5 đã tăng 217 trường hợp so với 184 ca tử vong một ngày trước đó, đưa tổng số người tử vong do dịch bệnh tại quốc gia này lên 27.321 trường hợp. Giới chức y tế Tây Ban Nha hiện vẫn đang tìm hiểu lý do gì đã khiến các ca tử vong ngày một tăng cao ở nước này.

“Chúng tôi đang làm việc với chính quyền vùng Catalonia, nơi chiếm một nửa số ca tử vong gần đây để xác định xem những ca tử vong trên là mới xảy ra, hay là do sự chậm trễ trong việc cập nhật tình hình dịch bệnh”, Reuters trích lời quan chức y tế Fernando Simon nói.

Quan chức này trong ngày 14/5 đã công bố kết quả khảo sát về kháng thể Covid-19 trên toàn dân số Tây Ban Nha cho thấy, chỉ có 5% người dân trong tổng số 47 triệu người nước này có khả năng đề kháng dịch bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia Nam Âu sẽ phải đối mặt với ‘làn sóng dịch thứ 2’, nếu các biện pháp phòng dịch không được theo dõi sát sao.

Chính phủ Nhật hôm 14/5 thông báo đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa 39/47 tỉnh thành nước này, đồng thời chính quyền Tokyo cũng bắt đầu bàn bạc về một khoản ngân sách được tung ra nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực về mặt kinh tế từ việc phong tỏa toàn quốc do Covid-19.

“Chúng ta sẽ khôi phục việc làm và cuộc sống hàng ngày, trong khi vẫn làm hết khả năng trong việc kiểm soát dịch bệnh”, Reuters trích lời Thủ tướng Nhật Abe Shinzo nói.

Thủ tướng Abe Shinzo thông báo dỡ bỏ phong tỏa nhiều tỉnh tại Nhật Bản hôm 14/5. Ảnh: AP

Nhiều chuyên gia y tế của Liên Hợp Quốc trong một bản báo cáo công bố ngày 14/5 nói rằng, một cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần đang xuất hiện trên toàn thế giới bởi nhiều vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19.

“Việc cách ly tại nhà, nỗi sợ hãi, cảm giác không ổn định và bất ổn kinh tế - tất cả những vấn đề trên đã và đang gây ra nhiều vấn đề tâm lý”, Reuters trích lời Giám đốc cơ quan sức khỏe tâm thần Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Devora Kestel nói.

Theo bà Kestel, số trường hợp gặp các vấn đề tâm thần cũng như mức độ nghiêm trọng trong bệnh lý tâm thần vì Covid-19 trên toàn thế giới đang ngày càng tăng. Do vậy chính phủ các quốc gia nên coi vấn đề này là “trước mắt và là trung tâm” trong việc ứng phó dịch bệnh.

