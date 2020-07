Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết, ca nghi nhiễm là một người đào tẩu sang Hàn Quốc từ 3 năm trước. Người này đã vượt biên trái phép trở về Triều Tiên từ ngày 19/7.

Triều Tiên đã thực hiện một số xét nghiệm máu và hô hấp đối với trường hợp trên, nhưng "các kết quả chưa rõ ràng", KCNA cho biết thêm. Người này hiện đang bị cách ly. Tất cả những người tại thành phố Kaesong đã có tiếp xúc với trường hợp trên trong vòng 5 ngày qua hiện đang được điều tra, xét nghiệm và cách ly.

Nếu được xác nhận thì đây sẽ là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở Triều Tiên kể từ khi dịch bệnh này bùng phát trên thế giới.

Hơn 16 triệu người mắc Covid-19 trên toàn cầu

Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia và đến nay đã lây nhiễm cho trên 16,1 triệu người, trong đó 644.808 người đã tử vong. Số liệu được trang Worldometers cập nhật lúc 6h sáng nay (25/7). Ngoài ra, số ca hồi phục trên thế giới đạt hơn 9,8 triệu người.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 58.000 ca mới và 782 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 4.306.331 và 149.272.

Bộ Y tế Brazil thông báo phát hiện hơn 46.310 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 25/7, đưa tổng số người bệnh lên 2.394.513. Số thiệt mạng tăng thêm 1.064 ca, lên 86.449.

Ổ dịch lớn thứ ba thế giới là Ấn Độ có hơn 48.470 ca nhiễm mới và 690 trường hợp tử vong, nâng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 1.385.494 và 32.096.

Tình hình dịch tại một số quốc gia Đông Nam Á vẫn phức tạp.

Theo báo New Straits Times, Indonesia ghi nhận 1.868 ca mới, đưa tổng số nhiễm lên 97.286 người. Nước này cũng có thêm 49 ca tử vong trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, Philippines hiện đã có 78.412 người nhiễm Covid-19, trong đó bao gồm 1.897 ca tử vong.

Tổng thống Brazil tuyên bố âm tính

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố kết quả xét nghiệm RT-PCR của ông đã cho kết quả âm tính với virus. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm cuộc xét nghiệm trên được tiến hành.

Theo Reuters, ba lần xét nghiệm trước đó của nhà lãnh đạo Brazil đều cho kết quả dương tính. Do vậy, ông Bolsonaro buộc phải tự cách ly và điều hành công việc đất nước từ xa.

Australia cố kiềm chế ‘làn sóng dịch’ thứ hai

Bang Victoria, Australia ghi nhận thêm 357 ca nhiễm mới và 6 trường hợp tử vong trong ngày 25/7, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng tại quốc gia này lên lần lượt là 13.950 và 135.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, dịch bệnh đang là một thách thức đối với việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở đây. Do vậy, chính quyền đã phải đưa ra nhiều chỉ thị nhằm bảo vệ người cao tuổi trong các viện dưỡng lão.

“Làn sóng dịch thứ hai này cực kỳ dai dẳng. Chúng tôi buộc phải ra lệnh hạn chế người tới thăm các viện dưỡng lão. Nếu người tới thăm bị lây nhiễm cộng đồng, thì chúng ta sẽ có các chuỗi lây nhiễm xuất hiện ở các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão, và từ đó dẫn tới nhiều ổ dịch”, ông Andrews trả lời phỏng vấn Reuters nói.

Số ca nhiễm tại Nga khó tăng mạnh trong mùa thu

Tuyên bố trên được chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Vladimir Chulanov làm việc tại Bộ Y tế Nga khẳng định.

“Sẽ đúng hơn khi mô tả đó không phải là ‘làn sóng dịch’ thứ hai, mà là sự gia tăng ca nhiễm theo mùa của các bệnh về đường hô hấp. Sẽ có nhiều học sinh, sinh viên hay công chức bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp trong mùa thu, trong đó có cả Covid-19. Điều này có thể sẽ làm tăng số ca nhiễm bệnh ở một mức nhất định, nhưng không đáng kể ”, hãng tin TASS dẫn lời ông Chulanov nói.

Theo Worldometers, Nga phát hiện hơn 5.870 ca nhiễm mới trong ngày 25/7, đưa tổng số người bệnh ở nước này lên 806.720. Số người thiệt mạng tăng thêm 146, lên 13.192 ca.

Không hỗ trợ iframe

Tuấn Trần

Vietnam on July 25 confirmed two more coronavirus cases, including a five-year-old girl, bringing the country’s total number of COVID-19 infections to 417, according to the Ministry of Health.