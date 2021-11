Thông tin trên được Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo trong một video trên Facebook. Ông Morrison cho rằng, thành quả này đạt được là nhờ nỗ lực của toàn thể người dân trong nước và khẳng định mọi thứ sẽ không dừng lại ở đó, khi Australia đang trên đường trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới.

Theo hãng thông tấn Reuters, dù việc tiêm vắc xin Covid-19 ở cấp độ liên bang tại Australia chủ yếu mang tính tự nguyện, song nhiều nơi ở nước này đã áp dụng các biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhiều ngành nghề. Những ai chưa được tiêm vắc xin sẽ bị cấm tham gia nhiều hoạt động như ăn nhà hàng hoặc đến các buổi hòa nhạc.

Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 theo từng khu vực ở Australia không đồng đều nhau. Trong khi 90% dân số tại bang New South Wales và gần 95% dân số ở thủ đô Canberra đã được tiêm chủng đầy đủ, thì con số này tại những khu vực thưa dân ở phía Bắc và phía Tây là 65%.

Tính riêng ngày 6/11, Australia ghi nhận thêm 1.558 ca nhiễm và 10 ca tử vong bởi Covid-19, phần lớn từ bang Victoria. Tổng cộng, quốc gia này ghi nhận chưa đến 179.000 ca nhiễm và 1.587 ca tử vong bởi virus corona, thấp hơn khá nhiều so với các nước phát triển khác.

Hàn Quốc đặt mua 70.000 liệu pháp điều trị Covid-19 của Pfizer

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, nước này đã đồng ý mua 70.000 liệu pháp điều trị bằng thuốc kháng Covid-19 do Pfizer phát triển trong hôm 6/11.

Hàn Quốc từng ký thỏa thuận đặt mua 200.000 liệu pháp điều trị Covid-19 của Merck. Ngoài ra, nước này còn đang tìm mua thêm 134.000 liệu pháp điều trị Covid-19 bằng thuốc viên khác cho hệ thống y tế quốc gia, song chưa quyết định sẽ đặt mua từ hãng nào.

Tháng trước, Seoul cho biết đang đàm phán với hãng dược Thụy Sĩ Roche Holding AG để phát triển một loại thuốc điều trị Covid-19. Chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ khoản ngân sách khoảng 36,2 tỷ won (tương đương 30,63 triệu USD) để đặt mua sớm các loại thuốc trị Covid-19.

Lãnh đạo Pfizer nhận định thời điểm Covid-19 sẽ chấm dứt ở Mỹ

Tiến sĩ Scott Gottlieb, thành viên hội đồng quản trị hãng dược Pfizer, dự đoán dịch Covid-19 sẽ chấm dứt ở Mỹ vào tháng 1/2022, khi quy định tiêm vắc xin bắt buộc chính thức có hiệu lực.

"Đến ngày 4/1/2022, đại dịch này có thể sẽ kết thúc, ít nhất là tại Mỹ, sau khi chúng ta khống chế được làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra. Chúng ta sẽ ở giai đoạn mà dịch Covid-19 chỉ còn là bệnh đặc hữu", ông Gottlieb, người từng là Ủy viên Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 5/11.

4/1/2022 là thời điểm Cơ quan Y tế và An toàn Nghề nghiệp Mỹ yêu cầu tất cả công ty có từ 100 nhân viên trở lên phải thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc, hoặc phải xét nghiệm hàng tuần đối với người lao động. Quy định mới sẽ ảnh hưởng đến khoảng 84 triệu người lao động tại các công ty lớn và vừa ở Mỹ.

"Những quy định như vậy sẽ thực sự giúp Mỹ chấm dứt đại dịch này", ông Gottlieb tuyên bố.

New Zealand lập kỷ lục về số ca nhiễm mới

New Zealand hôm 6/11 ghi nhận 206 ca nhiễm Covid-19 mới ngoài cộng đồng. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm Covid-19 theo ngày ở nước này vượt mốc 200 kể từ khi dịch bùng phát.

Theo Reuters, tuyên bố của Bộ Y tế New Zealand cho biết số ca nhiễm Covid-19 mới trong hôm 6/11 là một lời nhắc nhở đối với mọi người về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin như một biện pháp bảo vệ số một trước virus corona.

Cũng theo Bộ Y tế New Zealand, khoảng 78% người dân từ 12 tuổi trở lên trong nước đã được tiêm đủ liều vắc xin Covid-19, trong khi 89% người dân đã được tiêm ít nhất một liều tính đến ngày 5/11.

Pfizer ngày 5/11 cho biết thuốc kháng virus thử nghiệm do hãng này sản xuất để điều trị Covid-19 đem lại hiệu quả vượt trội, thậm chí cao hơn so với hiệu quả của thuốc do hãng Merck sản xuất.