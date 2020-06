Mỹ đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống virus corona và số ca nhiễm mới có thể tăng hơn gấp đôi hiện giờ, chuyên gia hàng đầu về bệnh lây nhiễm của chính phủ Mỹ nói.

Chuyên gia về bệnh lây nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ Anthony Fauci - Ảnh AP

Đại dịch Covid-19 liên tiếp lập kỷ lục mới ở Mỹ

Theo Reuters, California, Texas và Arizona đã nổi lên là những tâm dịch mới, mỗi khu vực đều ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục. Điều này tạo thêm sức ép gấp rút đưa hàng loạt vắc xin vào thử nghiệm.

“Rõ ràng chúng ta không kiểm soát hoàn toàn tình hình lúc này”, ông Anthony Fauci – lãnh đạo Viện Dị ứng và các bệnh lây nhiễm quốc gia tuyên bố tại một uỷ ban của Thượng viện. “Tôi đặc biệt lo ngại vì tình hình có thể trở nên rất tệ”.

Chuyên gia này cho biết, số ca nhiễm mới hàng ngày trên toàn nước Mỹ, hiện là 40.000, có thể lên tới 100.000 nếu nỗ lực toàn quốc không được triển khai nhằm kiểm soát sự trỗi dậy của virus corona.

“Chúng ta không thể tập trung nỗ lực vào những khu vực đang tăng mạnh. Nó sẽ đặt cả nước vào nguy hiểm”, ông Fauci nói.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh lây nhiễm này cho biết, không có gì đảm bảo vắc xin ngăn chặn lây nhiễm sớm xuất hiện. Tuy nhiên, dữ liệu sơ bộ giúp các nhà khoa học lạc quan một cách thận trọng là tới 2021 sẽ có vắc xin.

Số ca nhiễm virus trong tháng 6 đã tăng gấp đôi ở ít nhất 10 bang, gồm cả Texas và Florida. Tại nhiều nơi ở hai bang này, giường bệnh ở khu chăm sóc tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 đã thiếu hụt.

WHO báo trước viễn cảnh đen tối

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cảnh báo, điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn chưa tới.

Quan chức này cho hay, virus corona thực tế đã tăng tốc khi mà việc phong toả đang được nới lỏng trên khắp thế giới.

Covid-19 lan nhanh kỷ lục tại Mỹ, WHO cảnh báo điều tồi tệ

Tuyên bố tại một cuộc họp báo qua mạng từ trụ sở chính của WHO tại Geneva, ông Tedros Ghebreyesus nói: “Dù một số quốc gia đã đạt được tiến bộ, song Covid-19 vẫn đang tăng tốc trên toàn cầu.

Một số quốc gia đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh trở lại khi họ bắt đầu tái mở cửa xã hội và nền kinh tế. Hầu hết mọi người còn hoài nghi. Virus vẫn còn nhiều chỗ để đi tới.

Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Tôi xin lỗi khi phải nói như vậy, song với môi trường và những điều kiện như hiện nay, chúng tôi đang lo lắng tới điều xấu nhất”.

Liên minh châu Âu công bố danh sách đi lại an toàn

Liên minh châu Âu (EU) đã loại Mỹ khỏi danh sách “các điểm đến an toàn” mà khối này cho phép đi tới từ ngày 1/7.

Hôm 30/6, liên minh gồm 27 thành viên này nhất trí phê chuẩn danh sách gồm 14 nước an toàn. Đó là Algeria, Australia, Canada, Grudia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia and Uruguay.

Thị trưởng quỳ gối, bật khóc và xin lỗi vì ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh

Thị trưởng thành phố Surabaya, Indonesia Tri Rismaharini đã quỳ gối, bật khóc và xin lỗi các bác sỹ vì tình trạng quá tải của các các bệnh viện do số bệnh nhân nhiễm virus tăng nhanh. Thủ phủ khu vực Đông Java này đang trở thành tâm dịch Covid-19 của Indonesia.

Quan chức trên nói: “Nếu các vị chỉ đổ lỗi cho chúng tôi (chính quyền Surabaya), tôi không đồng tình. Chúng tôi thậm chí không thể bước vào bệnh viện”.

Bà Rismaharini cho hay, chính quyền của bà phải đối mặt với nhiều khó khăn để tiếp cận bệnh viện để có thể hỗ trợ, song không nêu cụ thể. Bà cũng cho biết, chính quyền địa phương đã rất nỗ lực để kiểm soát dịch Covid-19. “Xin đừng đổ lỗi cho chúng tôi nữa”, bà nói.



