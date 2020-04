Đến sáng 26/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu ở mức 2.887.894. Số ca tử vong chính thức vượt ngưỡng 200.000 – theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

WHO cảnh báo việc tái nhiễm Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, những người đã nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh không nhất định trở nên miễn nhiễm với căn bệnh, ngay cả khi có kháng thể tồn tại trong cơ thể.

Các xét nghiệm kháng thể là mấu chốt để các chính phủ cân nhắc phát hành "thẻ miễn dịch" cho những người đã nhiễm Covid-19

“Không có bằng chứng nào cho thấy rằng người đã nhiễm Covid-19 không thể bị tái nhiễm”, WHO cho biết trong bản tin cập nhật khoa học mới nhất. WHO cảnh báo các quốc gia không nên phát hành “thẻ miễn dịch” cho những người đã nhiễm Covid-19, cho rằng họ an toàn và có thể trở lại cuộc sống bình thường.

“Đến thời điểm này của đại dịch, chưa có đủ bằng chứng cho thấy hiệu quả của miễn dịch qua kháng thể để đảm bảo độ chính xác của các ‘thẻ miễn dịch’ hay ‘chứng nhận không rủi ro’”, cơ quan này cho biết.

Mỹ chiếm hơn 1/4 số ca tử vong trên thế giới

Mỹ hiện ghi nhận ít nhất 933.933 ca nhiễm virus corona chủng mới và ít nhất 53.449 trường hợp tử vong. Ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm quốc gia hôm 25/4 cho biết, Mỹ nên tăng gấp đôi số lượng xét nghiệm trong vài tuần tới, và rằng việc này là hoàn toàn khả thi.

Tiến sĩ Anthony Fauci đến Nhà Trắng dự họp báo về Covid-19 hôm 22/4

Trong khi đó, một số bang của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các lệnh giãn cách xã hội. Thị trưởng Miami cho biết thành phố này sẽ thuê 400 người để đảm bảo các hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn được thực hiện ở các “không gian mở” như công viên, sân bóng rổ, quần vợt…

Thủ tướng Anh trở lại làm việc từ tuần sau

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bắt đầu trở lại làm việc từ 27/4 sau khi bình phục, một phát ngôn viên chính phủ cho biết. Ngoại trưởng Domimic Raab sẽ ngừng nắm vị trí quyền thủ tướng. Văn phòng chính phủ Anh cũng xác nhận ông Johnson đã sẵn sàng trở lại làm việc.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chính thức trở lại làm việc từ 27/4

Anh đã vượt mốc 20.000 người chết do Covid-19. Theo số liệu được công bố hôm 25/4, nước này có tổng cộng 20.319 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong. Anh hiện có 148.377 người dương tính với virus.

Tây Ban Nha tuyên bố thắng lợi bước đầu

Trong bài phát biểu tối 25/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thông báo sẽ trình bày kế hoạch cho “giai đoạn giảm tải căng thẳng” vào 28/4. Ông Sánchez nói, nước này đã có một thắng lợi nhỏ và khiêm tốn, song vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể chiến thắng hoàn toàn virus.

Ông cho biết, nếu Tây Ban Nha tiếp tục có những tiến triển tích cực, người dân sẽ được cho phép ra ngoài chơi thể thao và đi bộ cùng người thân vào đầu tháng 5. Quá trình nới lỏng sẽ diễn ra từ từ, “không cân xứng” giữa các khu vực và dựa trên sự điều phối chặt chẽ, ông Sánchez nhấn mạnh.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phát biểu trước Quốc hội tại Madrid hôm 22/4

Tuy nhiên, số ca nhiễm và tử vong mới tại Tây Ban Nha vẫn tăng nhẹ. Số ca nhiễm tăng 2.994 trong ngày 24-25/4, tăng 1,5% so với ngày trước đó. Trong khi đó, số ca tử vong tăng 378 ca, lên 22.902 trường hợp, trong tổng số 223.759 ca nhiễm.

Pháp lên kế hoạch nới lỏng giới hạn

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe sẽ trình bày kế hoạch nới lỏng các lệnh giới hạn trước quốc hội vào ngày 28/4 tới, một phát ngôn viên của thủ tướng cho biết hôm 25/4.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 19/4

Thông báo của ông Philippe sẽ được tiếp nối bởi phần tranh luận và bỏ phiếu, phát ngôn viên này cho biết.

Các lệnh giới hạn cách ly được thiết lập từ 17/3 tại Pháp dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào ngày 11/5. Song vào tuần trước, ông Philippe đã cảnh báo rằng “Pháp sẽ không thể trở lại bình thường trong một thời gian dài”.

Hiện Pháp ghi nhận 159.957 ca nhiễm Covid-19, và 22.648 trường hợp tử vong.

Một số tin tức khác về Covid-19 trên thế giới:

- Italia ghi nhận thêm 415 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, Cơ quan Bảo vệ dân sự nước này cho biết hôm 25/4. Số ca nhiễm mới trong ngày là 2.357. Italia hiện ghi nhận tổng cộng 195.351 ca nhiễm và 26.384 trường hợp tử vong.

- Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4, với 2.861 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ 3/4, số ca nhiễm mới dưới mức 3.000. Thổ Nhĩ Kỳ hiện ghi nhận 107.773 ca nhiễm và 2.706 trường hợp tử vong.

- Chính phủ Canada khẳng định, dù đã có những thành công trong việc đẩy lùi dịch bệnh, song nền kinh tế sẽ không thể tái mở cửa nếu chưa có đủ thiết bị bảo vệ cá nhân cho các đơn vị kinh doanh. Canada hiện ghi nhận 45.490 ca nhiễm và 2.547 trường hợp tử vong.

Đường phố vắng tanh tại Toronto, Canada hôm 23/4

- Số ca nhiễm tại Đức tăng 2.055 ca trong ngày 27/4, lên mức 152.438 ca – Viện truyền nhiễm Robert Koch của nước này thông báo. Đức hiện ghi nhận 5.873 ca tử vong. Viện Robert Koch cho biết, số ca nhiễm mới hàng ngày phải giảm còn vài trăm ca thì các giới hạn phong toả mới có thể được dỡ bỏ.

- Bang đông dân nhất Ấn Độ, Uttar Pradesh, đã thông báo lệnh cấm tụ tập đến hết tháng 6. Ấn Độ tiến hành phong toả từ ngày 25/3, và đã gia hạn đến ngày 3/5. Bang Uttar Pradesh ghi nhận 1.621 ca dương tính, với 25 ca tử vong. Trong khi, toàn Ấn Độ có 26.283 ca nhiễm và 825 người tử vong do Covid-19.

- Ngày 25/4, Singapore thông báo đã ghi nhận thêm 618 ca nhiễm Covid-19, hầu hết là người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá chật hẹp, đông người. Singapore hiện ghi nhận 12.693 ca nhiễm và 12 ca tử vong.

Anh Thư