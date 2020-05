Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, một nhân viên phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump dương tính với virus corona chủng mới… là những tin đáng chú ý về tình hình dịch Covid-19.

Đến sớm nay (8/5), dịch Covid-19 đã tấn công 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,9 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 270 nghìn người đã tử vong. Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến hơn 1,3 triệu người hồi phục sau khi được điều trị.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh tiếp tục là Mỹ, với 1.289.553 người nhiễm bệnh và 76.821 người trong số đó đã tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này đã có thêm 26.461 ca nhiễm mới và 2.022 người tử vong do dịch Covid-19.

Hiện tổng số ca nhiễm ở Mỹ cao gấp hơn 5 lần so với vùng dịch lớn thứ hai là Tây Ban Nha (256.855 ca). Tổng số người đã thiệt mạng do dịch bệnh ở Mỹ cũng cao gấp hơn 2,5 lần so với quốc gia đứng thứ nhì thế giới về số ca tử vong là Anh (30.615).

Một thông tin khác đáng chú ý cũng liên quan tới Mỹ là việc một lính hải quân phục vụ tổng thống ở Nhà Trắng, được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới, làm tăng thêm lo ngại về khả năng Tổng thống Donald Trump bị phơi nhiễm virus.

Người lính bị nhiễm virus hiện là thành viên trong đội cần vụ Nhà Trắng. Đây là đơn vị tinh nhuệ của hải quân Mỹ chuyên phục vụ ở Nhà Trắng, thường xuyên làm các công việc gần gũi với Tổng thống Donald Trump, cũng như với gia đình của ông.

Người lính này có biểu hiện nhiễm virus vào sáng 6/5 và sau đó được xác nhận dương tính. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley, “Tổng thống và Phó tổng thống đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus. Sức khỏe của cả hai hiện vẫn tốt”.

Nước Nga đã trở thành vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới, sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong 24 giờ qua với 11.231 ca, duy trì đà tăng trên 10.000 ca mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp. Hiện tổng số ca nhiễm tại Nga đã là 177.160 người.

Theo Trung tâm Xử lý khủng hoảng do virus corona chủng mới thuộc Cơ quan Giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhân quyền Nga (Rospotrebnadzor), trong số các ca nhiễm mới, có tới 5.471 người không triệu chứng, tương đương 48,7%.

Cơ quan trên cũng thông báo cho biết, Nga đã có thêm 88 người thiệt mạng vì Covid-19, tăng nhẹ so với mức của một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong lên 1.625. Hiện Nga có số tử vong thấp hơn nhiều quốc gia bị tác động mạnh bởi Covid-19.

Tại châu Âu, quốc gia có mức tăng mạnh nhất cả về số ca nhiễm mới, lẫn số trường hợp tử vong là Anh. Trong vòng 24 giờ qua, Anh đã có thêm 5.614 ca mới và 539 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 206.715 và 30.615.

Số ca nhiễm mới của Tây Ban Nha là 3.173, số ca tử vong là 213. Hiện tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này là 26.070, cao thứ tư thế giới. Trong khi đó, Italia xếp thứ ba toàn cầu cả về tổng số ca nhiễm (215.858) lẫn tổng số ca tử vong (29.958).

Đông Nam Á đã ghi nhận thêm 65 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 trên toàn khu vực lên hơn 1.800. Tổng số ca nhiễm hiện là hơn 54.000 trường hợp. Trong đó, nhiều nhất là Singapore, với 20.939 trường hợp nhiễm Covid-19.

Trong ngày 7/5, Singapore đã ghi nhận thêm 741 ca nhiễm mới, phần lớn là lao động nhập cư ở các ký túc xá. Theo Bộ Y tế Singapore, hơn 17.700 người trong số 323.000 lao động nhập cư sống ở các ký túc xá dương tính với virus corona chủng mới.

Cùng ngày, Indonesia báo cáo 338 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 12.776. Số người chết tăng 35 trường hợp, lên 930 người. Nhằm kiềm chế virus lây lan, Indonesia cấm đi lại bằng tàu hỏa, hàng không và đường biển cho đến ngày 1/6.

Philippines ghi nhận 10.343 ca nhiễm, tăng 339 ca trong 24 giờ qua. Số người đã tử vong là 685, tăng 27 trường hợp. Malaysia có thêm 39 ca nhiễm và một ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh và tử vong lên lần lượt là 6.467 và 107 người.

Dương Lâm