Nhiều bệnh viện ở Mỹ đã bị tin tặc tấn công trong tuần này, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang tăng mạnh trên khắp cả nước.

Eskenazi Health, tổ chức điều hành nhiều bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp thành phố Indianapolis, bang Indiana, đã tê liệt do bị tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) từ 3h30 đến 4h sáng ngày 4/8.

Chia sẻ với trang tin Daily Beast, người phát ngôn của Eskenazi cho biết cuộc tấn công bằng mã độc đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ sở y tế của tổ chức này. Hậu quả là những cơ sở trên phải từ chối tiếp nhận xe cấp cứu, đồng thời di chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế khác.

Eskenazi Health đang phải khắc phục hậu quả vụ tấn công bằng cách ngưng một số dịch vụ và hoạt động để ngăn chặn sự xâm nhập của tin tặc. Tuy nhiên, đến tối ngày 5/8 (giờ Mỹ), hệ thống e-mail và hồ sơ y tế điện tử của tổ chức vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại.

Trụ sở chính của hệ thống y tế Eskenazi Health tại thành phố Indianapolis, bang Indiana (Mỹ). Ảnh: Indianapolis Business Journal

Eskenazi Health không phải tổ chức y tế duy nhất tại Mỹ trở thành mục tiêu của tin tặc trong tuần này. Sanford Health, một tổ chức khác đang điều hành 46 bệnh viện và cơ sở y tế trên khắp nước Mỹ và 10 quốc gia khác, cho biết trong một tuyên bố hôm 5/8 rằng, họ cũng bị tấn công mạng trong những ngày gần đây.

Dù trong cả hai trường hợp Sanford Health và Eskenazi Health, dữ liệu bệnh nhân và nhân viên y tế đều không bị ảnh hưởng, song theo giới chức Mỹ, các cuộc tấn công bằng ransomware đang gây đau đầu đối với các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện trong việc cố gắng giữ bí mật các thông tin nhạy cảm của mình.

Ohad Zaidenberg, đồng sáng lập và Chủ tịch công ty an ninh mạng CTI League, cho biết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có dấu hiệu hoành hành trở lại ở Mỹ, các cuộc tấn công tin tặc nhằm vào các cơ sở y tế là một điều hết sức tàn độc.

Hiện vẫn chưa rõ nhóm tin tặc nào chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công vào hệ thống của Eskenazi Health và Sanford Health.

Cách đây 3 tháng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã gửi cảnh báo đến các bệnh viện và cơ sở trên toàn nước Mỹ về những chiến dịch tấn công bằng ransomware của các nhóm tin tặc nói tiếng Nga nhắm vào hệ thống y tế trong nước. Cơ quan này cũng lưu ý rằng, tin tặc đã thực hiện 16 cuộc tấn công khác nhau vào các cơ sở y tế trên toàn nước Mỹ tính riêng trong năm ngoái.

Tuy nhiên, FBI, Cơ quan an ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cùng Cơ quan An ninh mạng & Cơ sở hạ tầng Mỹ cho đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi về các sự cố vừa xảy ra.

