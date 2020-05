Tính đến sáng ngày 24/5 (giờ Việt Nam), dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho 5,38 triệu người và cướp đi sinh mạng của ít nhất 343.451 người khắp toàn cầu.

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers, thế giới cũng chứng kiến 2.235.362 bệnh nhân Covid-19, tức hơn 40% ca dương tính với virus Sars-CoV-2 đã hồi phục sau điều trị.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới vì dịch Covid-19, khi nước này trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 20.410 ca nhiễm mới và gần 1.000 bệnh nhân tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong tại Mỹ lên lần lượt là 1.665.504 và 98.642.

Chính quyền bang New York ngày 23/5 đã nới lỏng một số biện pháp ‘giãn cách xã hội’ đối với người dân bang này. Theo đó, người dân được tụ tập không quá 10 người, đồng thời các gia đình có thể tổ chức các buổi vui chơi dã ngoại ở công viên, sân sau hoặc bãi biển, miễn là họ luôn giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, thống đốc thành phố New York Bill de Blasio cho biết các bãi biển của thành phố này sẽ vẫn đóng cửa.

Người dân New York ra đường nhiều hơn trong ngày 23/5. Ảnh: AP

“Tôi cần làm rõ vấn đề là những bãi biển tại thành phố New York đều đóng cửa. Sẽ không có lực lượng cứu hộ. Người dân không nên tới bãi biển để bơi”, AP trích lời ông de Blasio nói.

Bộ Y tế Brazil ghi nhận nước này có hơn 342.410 ca nhiễm, đồng thời vượt Nga để trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới. Cụ thể, quốc gia Mỹ-Latinh này trong ngày 23/5 đã xác nhận thêm 11.520 ca nhiễm mới và gần 900 ca tử vong do Sars-CoV-2.

Nước Nga trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 9.434 trường hợp nhiễm và 139 ca tử vong do Sars-CoV-2 mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt 335.882 và 3.388.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh Quốc gia Gamalei, ông Alexander Ginzburg ngày 23/5 cho biết các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng dịch Covid-19 tại Nga sẽ được thực hiện vào đầu tháng Sáu tới.

“Vaccine đang được phát triển theo kế hoạch được chấp thuận bởi Bộ Y tế Nga. Chúng tôi hiện đã kết thúc các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng và kết quả rất khả quan. Những con vượn được thử nghiệm là minh chứng cho việc vaccine này có tính miễn dịch cao và an toàn”, ông Ginzburg trả lời phỏng vấn hãng TASS cho biết.

Trong khi đó tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia Đông Nam Á lại hết sức phức tạp. Giới chức Malaysia trong ngày 23/5 đã xác định một ổ dịch với 21 ca nhiễm Covid-19 tại trung tâm cách ly dành cho người nhập cư Semenyih nằm gần thủ đô Kuala Lumpur. Và hiện Bộ Y tế nước này vẫn chưa xác nhận được đâu là nguồn lây nhiễm của ổ dịch trên.

Tuy nhiên Reuters trích lời Tổng Giám đốc cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah nhận định rằng dù những người nhập cư trước khi vào trung tâm này đều được khám sức khỏe, nhưng có thể khi đó họ đang trong thời gian ủ bệnh nên giới chức y tế không thể phát hiện virus Sars-CoV-2.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Achmad Yurianto thông báo nước này trong 24 giờ qua đã ghi nhận 949 ca nhiễm mới và 25 trường hợp tử vong do Covid-19, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong tại Indonesia lên lần lượt là 21.745 và 1.351. Đồng thời tính tới hết ngày 23/5, giới chức y tế quốc gia Đông Nam Á này đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 176.000 người dân.

Trong khi đó ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á là Singapore trong ngày 23/5 đã phát hiện 642 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng số ca bệnh tại nước này lên 31.068 trường hợp. Trong đó phần lớn các ca nhiễm tời từ cộng đồng lao động nhập cư, chỉ có 11 ca là người dân Singapore. “Số lượng ca nhiễm trong cộng đồng dân cư có quốc tịch Singapore đang tăng lên”, Channelnewsasia trích nguồn tin từ Bộ Y tế Singapore cho biết.

Khách hàng và thợ cắt tóc tại Singapore tuân thủ việc đeo khẩu trang. Ảnh: AP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong một thông cáo ngày 23/5 nói rằng số ca nhiễm Covid-19 tại châu Phi đã vượt qua 100.000 trường hợp. Trong đó số ca bệnh tại chín quốc gia thuộc ‘lục địa đen’ trong tuần qua đã tăng 50%. Chuyên gia y tế Mike Ryan thuộc WHO nhận định, dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục lan rộng ở châu Phi bởi hệ thống chăm sóc y tế, cũng như máy thở oxy tại đây “vô cùng thiếu thốn”.

Tuấn Trần