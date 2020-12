Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, khiến số ca tử vong ở Đức, Nga tăng kỷ lục và buộc nhiều nước phải cân nhắc các biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn mầm bệnh nguy hiểm.

Theo trang Worldometers, tính đến sáng sớm 12/12 (theo giờ Việt Nam), virus corona chủng mới đã tấn công 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 71,3 triệu người, trong đó gần 1,6 triệu trường hợp tử vong. Tuy nhiên, gần 49,5 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 16,2 triệu ca mắc, 301.921 người thiệt mạng. Hai ổ dịch lớn thứ 2 và thứ 3 trên thế giới lần lượt là Ấn Độ có trên 9,8 triệu ca nhiễm và Brazil với hơn 6,8 triệu bệnh nhân.

Sự cố vắc-xin bất ngờ ở Australia

Australia buộc phải từ bỏ việc tự phát triển một loại vắc-xin ngừa Covid-19 sau khi những người tham gia thử nghiệm lâm sàng cho kết quả "dương tính giả" với HIV.

Theo báo RT, vắc-xin do Đại học Queensland (UQ) phối hợp với công ty công nghệ sinh học CSL sáng chế đã kích hoạt một phản ứng miễn dịch “mạnh mẽ” trước virus corona chủng mới trong các thử nghiệm giai đoạn 1. Tuy nhiên, các kháng thể bảo vệ người dùng vắc-xin trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cũng khiến họ có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV dù thực thế không ai trong số họ mắc virus này.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt thừa nhận, tác dụng phụ kỳ lạ sẽ làm sai lệch việc chẩn đoán HIV. Theo các nhà phát triển vắc-xin, có thể mất tới một năm để khắc phục vấn đề.

Sự cố buộc CSL và chính phủ Australia phải hủy các cuộc thử nghiệm chế phẩm ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Thủ tướng Scott Morrison nói, việc đình chỉ kéo dài vô hạn định và chế phẩm bị loại khỏi kế hoạch vắc-xin của Australia.

Canberra ban đầu dự tính đặt hàng 51 triệu liều vắc-xin UQ - CSL để phục vụ chương trình tiêm chủng đại trà cho người dân từ giữa năm 2021. Song, sau sự cố với sản phẩm tự chế, UQ - CSL nhất trí sản xuất thêm 20 triệu liều vắc-xin do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác phát triển để thay thế, ngoài 30 triệu liều đã có theo đặt hàng của chính phủ.

Australia trước đó đã ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc-xin của Pfizer/BioNTech.

Đức điêu đứng vì dịch

Chính phủ Đức đang đối mặt với những lời kêu gọi áp đặt lệnh phong tỏa lần hai trước dịp Giáng sinh sau khi ghi nhận 585 ca tử vong và 29.875 ca nhiễm mới Covid-19 trong một ngày, các con số kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Theo BBC, Đức đã triển khai việc phong tỏa một phần kể từ đầu tháng 11, bao gồm cả việc đóng cửa các quán bar, nhà hàng và các tụ điểm giải trí để ngăn chặn virus lây lan, từng dự định nới lỏng các biện pháp chế quanh thời điểm Giáng sinh. Tuy nhiên, việc tăng vọt các ca bệnh thời gian gần đây khiến những chuyên gia y tế hàng đầu nước này lên tiếng cảnh báo về tình trạng cực kỳ nguy cấp.

Phát biểu trước quốc hội trong tuần này, Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi siết chặt các biện pháp phòng chống dịch vì "500 ca tử vong/ngày là không thể chấp nhận được". Hôm 11/12, Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer khuyến cáo, cơ hội duy nhất để Đức khống chế virus là phong tỏa ngay lập tức.

Bà Merkel dự kiến sẽ gặp gỡ các lãnh đạo của toàn bộ 16 bang trên cả nước vào ngày 13/12 để thống nhất cách ứng phó với diễn biến bất lợi mới.

Nga ghi nhận kỷ lục buồn

Nhà chức trách Nga thông báo có thêm 613 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, mức cao kỷ lục trong nhiều tuần trở lại đây, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng trên toàn quốc lên 45.893 người.

Tính đến hết ngày 11/12, Nga ghi nhận gần 2,6 triệu ca nhiễm, tăng 28.585 trường hợp so với một ngày trước đó.

Theo Reuters, để ứng phó với diễn biến dịch phức tạp, Nga đã bắt đầu tiêm Sputnik V, vắc-xin ngừa virus corona do nước này tự phát triển, cho các bác sĩ, giáo viên và nhân viên xã hội từ cuối tuần trước. Các nhà khoa học Nga và Anh dự kiến sẽ thử nghiệm kết hợp cả Sputnik V và vắc-xin do Đại học Oxford phối hợp với hãng dược AstraZeneca bào chế để xem có thể nâng cao khả năng phòng ngừa virus hay không.

Những người ủng hộ Sputnik V nói vắc-xin này hiệu quả tới 95%, nhưng các chuyên gia y tế phương Tây tỏ ra hoài nghi, viện dẫn lí do chế phẩm chưa được thử nghiệm diện rộng.

Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:

- Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ với Reuters rằng, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã gây sức ép buộc lãnh đạo Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) Stephen Hahn trong ngày 11/12 (theo giờ địa phương) phải phê chuẩn việc sử dụng khẩn cấp vắc-xin Covid-19 do hãng Pfizer phát triển.

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố gần 1 tỷ liều vắc-xin tiềm năng ngừa virus corona chủng mới đã được đảm bảo theo chương trình Covax do cơ quan này khởi xướng nhằm cung cấp vắc-xin cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, 189 nước đã tham gia chương trình.

- Pháp đã quyết định thay thế lệnh phong tỏa toàn quốc bằng biện pháp giới nghiêm từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, áp dụng từ ngày 15/12. Nhà chức trách cho biết, đêm Giáng sinh 24/12 là ngoại lệ, không phải áp dụng biện pháp giới nghiêm nhưng người dân không được tụ tập quá 6 người trong dịp này.

- Bộ Y tế Brazil đang nghiên cứu 58 trường hợp nghi tái nhiễm Covid-19 sau khi xác nhận ca đầu tiên kiểu này. Trường hợp tái nhiễm được phát hiện là một nữ nhân viên y tế 37 tuổi ở thành phố Natal, phía bắc đất nước. Người này được chẩn đoán nhiễm virus hồi tháng 6 và 116 ngày sau đó lại có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh nguy hiểm.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.