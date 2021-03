Tính tới 5h sáng nay (12/3), thế giới ghi nhận hơn 119 triệu ca nhiễm và 2,6 triệu ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, tổng số ca đã hồi phục là 99.551.150.

EU phê chuẩn vắc-xin thứ tư Johnson & Johnson. Ảnh: AP

Liên minh châu Âu phê duyệt vắc-xin một liều

Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 11/3 đã bật đèn xanh cho vắc-xin ngừa virus corona một liều Johnson & Johnson. Đây là vắc-xin ngừa Covid-19 thứ tư được Liên minh châu Âu phê duyệt sử dụng, AP đưa tin.

Kết quả thử nghiệm với khoảng 44.000 người cho thấy, vắc-xin này hiệu quả tới 66% trong ngăn ngừa Covid-19 từ mức độ trung bình tới nghiêm trọng. Vắc-xin Johnson & Johnson được phép sử dụng cho tất cả những người trưởng thành, từ 18 tuổi trở lên do đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả, an toàn và chất lượng.

Trước đây, EMA đã khuyến nghị sử dụng vắc-xin Pfizer-BioNTech, AstraZeneca và Moderna, song hầu hết các vắc-xin này phải tiêm hai liều, cách nhau vài tuần.

EMA cho biết, hầu hết các tác dụng phụ của vắc-xin Johnson & Johnson đều nhẹ hoặc trung bình và nó sẽ biến mất sau vài ngày. Các tác dụng phụ phổ biến thường là đau ở vết tiêm, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và đau cơ.

Trong tuần qua, châu Âu ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mới, tăng 9% so với một tuần trước đó, chấm dứt 6 tuần sụt giảm các ca nhiễm mới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca nhiễm tăng là do các biến thể của virus corona, gồm cả biến thể đầu tiên được tìm thấy ở Anh.

EMA cũng ra một thông báo cho hay, những người tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 dường như sẽ không có nguy cơ cao bị cục máu đông sau khi Đan Mạch, Na Uy và Iceland dừng tiêm vắc-xin Astra Zeneca để đề phòng và 5 nước châu Âu khác rút một lô vắc-xin của hãng này.

Israel tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho 600 trẻ em

Hàng trăm trẻ em Israel trong độ tuổi từ 12 tới 16 đã được tiêm vắc-xin do Pfizer/BioNTech sản xuất và không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng nào, một quan chức cấp cao nói với báo The Guardian.

Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy, việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 có thể an toàn cho trẻ nhỏ trước khi kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố.

Boaz Lev, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm vắc-xin cho hay: “Cho tới giờ, chúng tôi đã tiêm phòng cho khoảng 600 em nhỏ và không thấy có bất kỳ tác dụng phụ lớn nào, tác dụng phụ nhỏ cũng khá hiếm. Đây là điều đáng khích lệ”.

Với việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, Israel đang tiến đến một thời điểm quan trọng trong đại dịch mà các chính phủ khác có thể mất tới vài tháng để giải quyết. Đó là quyết định có bắt đầu tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ em trên diện rộng hay không.

Hơn một nửa dân số Israel đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa Covid-19 và các quan chức nước này kỳ vọng khoảng 60% dân số sẽ được tiêm phòng đầy đủ trong vòng vài tuần.

Virus corona bùng phát ở phòng tập thể dục

Một đợt bùng phát virus corona tại một phòng tập thể dục rất được người nước ngoài ưa chuộng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến 240 người bị đưa vào diện cách ly, Reuters dẫn tin từ chính quyền thành phố này cho biết.

Hiện, các ca dương tính với virus đã tràn sang lĩnh vực ngân hàng và mạng lưới trường quốc tế ở đây.

Cơ quan y tế Hong Kong cho biết trong một cuộc họp báo ngắn rằng, ổ dịch Covid-19 xuất hiện ở phòng tập Ursus Fitness tại quận Sai Ying Pun, gần trung tâm tài chính, khiến các ca bệnh tăng vọt trên toàn thành phố.

Ít nhất 9 trường học đã tạm thời đóng cửa để phòng ngừa. Trong khi đó, một ca nhiễm virus tại ngân hàng Credit Suisse của Thuỵ Sĩ tại Hong Kong dẫn tới việc toàn bộ nhân viên của một tầng trong toà nhà phải đi xét nghiệm, một số phải cách ly và nhiều người được yêu cầu làm việc tại nhà.

Sự bùng phát diễn ra khi Hong Kong đã bắt đầu dỡ bỏ dần các hạn chế về Covid-19 và sau khi nhà chức trách cho phép các phòng tập thể dục và thẩm mỹ viện mở cửa lại vào 18/2, sau hai tháng đóng cửa.

Pháp nới lỏng hạn chế với du lịch quốc tế

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, nước này sẽ nới lỏng một số hạn chế về Covid-19 với đi lại quốc tế ngoài châu Âu. Theo đó, du khách đến hoặc đi từ những nước như Australia, Hàn Quốc, Israel, Nhật, New Zealand và Anh, Singapore sẽ không cần phải có một lý do thuyết phục để đi du lịch Pháp.

Tất cả các hạn chế khác như yêu cầu phải có kết quả kiểm tra âm tính với Covid-19 trước giờ khởi hành 72h sẽ vẫn được áp dụng, Guardian dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Pháp.

Hoài Linh

