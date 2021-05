Trên thế giới có hơn 3,3 triệu ca tử vong vì Covid-19, song có hơn 139,7 triệu trường hợp đã khỏi sau khi nhiễm virus.

Cập nhật lúc 5h sáng ngày 13/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho gần 161 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 3,3 triệu bệnh nhân.

Ấn Độ tiếp tục trải qua một ngày khủng khiếp với số người nhiễm mới lên tới gần 357.000 và số người chết hơn 4.100. Như vậy đến nay, nước này có tổng cộng gần 23,7 triệu ca dương tính và gần 258.400 ca tử vong.

Brazil cũng đối mặt với sự lây lan và chết chóc nghiêm trọng khi ghi nhận thêm 74.350 ca nhiễm mới vào danh sách hơn 15,3 triệu bệnh nhân, và hơn 2.300 nạn nhân vào tổng số 428.000 người tử vong vì Covid-19.

Ủy ban quốc tế chỉ rõ sai lầm chống Covid-19

Ủy ban Quốc tế về Chuẩn bị và Ứng phó Đại dịch, một hội đồng gồm nhiều chuyên gia độc lập do cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, hôm 12/5 đã công bố báo cáo đánh giá về cách đối phó với đại dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều quốc gia khác.

“Sự chuẩn bị còn thiếu nhất quán và thiếu hụt nguồn lực, trong khi hệ thống cảnh báo toàn cầu quá chậm và quá ‘ôn hòa’, WHO tỏ ra thiếu năng lực trong khi sự lãnh đạo chính trị mang tính toàn cầu thì ‘mất hút’. Khi dịch bệnh tiếp tục lây lan ra nhiều quốc gia, không có bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào đáp ứng đủ yêu cầu chống dịch ban đầu”, tờ New Zealand Herald trích nội dung bản báo cáo.

Hệ thống y tế nhiều quốc gia bị dịch Covid-19 áp đảo

“Dù các nhân viên y tế WHO đã cố gắng đưa ra lời khuyên và các hướng dẫn, cũng như hỗ trợ cho một số quốc gia, nhưng những nước này không đủ tiềm lực để đáp ứng đủ yêu cầu phòng chống dịch”, bản báo cáo viết thêm.

Dù vậy, bản báo cáo trên vẫn chỉ ra một số điểm tích cực như những nỗ lực cao cả của các nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19; sự chia sẻ những dữ liệu khoa học mang tính toàn cầu; những nỗ lực không ngừng nghỉ của giới khoa học nhằm bào chế vắc-xin phòng dịch và thành công khống chế dịch bệnh tại một số quốc gia.

“Toàn thế giới không chỉ nên tập trung vào mỗi Covid-19. Chúng ta phải học hỏi từ cuộc khủng hoảng này để lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Nếu không, khoảng thời gian và những động lực quý giá sẽ bị mất đi”, bản báo cáo viết.

Ấn Độ sắp thử nghiệm giai đoạn 2 của vắc-xin cho trẻ em

Theo hãng tin Sputnik, Tổ chức Kiểm soát tiêu chuẩn thuốc trung ương Ấn Độ đang đề nghị các cơ quan y tế nước này cấp giấy phép tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 và 3 của vắc-xin Covaxin dành cho trẻ em và các thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 2-18.

“Phải nhấn mạnh sự cần thiết khi bảo vệ trẻ em khỏi ‘làn sóng dịch’ Covid-19 tiếp theo. ‘Làn sóng dịch’ thứ hai đã tác động tới những đối tượng không bị ảnh hưởng bởi ‘làn sóng dịch’ thứ nhất. Trẻ em hiện giờ cần được bảo vệ. Khi chứng kiến tình hình dịch hiện nay, chúng tôi cảm thấy cần phải chuẩn bị”, bác sĩ nhi khoa Bhavneet Bharti làm việc tại một bệnh viện ở bang Punjab, Ấn Độ nói.

“Chúng tôi phải tăng cường sự an toàn của vắc-xin dành cho trẻ em, và mở rộng việc tiêm chủng càng sớm càng tốt”, ông nói thêm.

Số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày ở Thái Lan cao kỷ lục

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn nguồn tin từ chính quyền Thái Lan cho biết, nước này trong ngày 12/5 đã ghi nhận số ca tử vong kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát với 34 trường hợp, nâng tổng số người thiệt mạng lên 486.

Bác sĩ Apisamai Srirangson thuộc Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Thái Lan nhận định, số ca tử vong ở nước này thời gian gần đây tăng mạnh là bởi người nhiễm Covid-19 thường tới các trung tâm y tế muộn, hoặc việc điều trị cho những người già hay người có bệnh mãn tính thường gặp nhiều khó khăn.

“Đừng chờ tới khi bạn có triệu chứng nhiễm bệnh. Nếu phát hiện bản thân đã tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh hơn 5 phút, thì bạn hãy tới bệnh viện ngay lập tức, cung cấp thông tin bản thân và tiến hành xét nghiệm. Nếu dương tính với Covid-19, bạn sẽ nhận được quy trình điều trị kịp thời”, bác sĩ Srirangson cho biết.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

