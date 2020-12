Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar ngày 14/12 tuyên bố: “Hôm nay là một ngày lịch sử, vì chúng tôi hy vọng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm của đại dịch khủng khiếp này”.

Y tá Sandra Lindsay là người đầu tiên ở bang New York được tiêm vắc-xin ngừa virus corona. Ảnh: Reuters

Theo CNN, mười một tháng sau khi ghi nhận những ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Mỹ, hôm qua (14/2) những liều vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất đã bắt đầu được tiêm cho các nhân viên tuyến đầu.

Bang New York đã tiêm vắc-xin cho Sandra Lindsay, một y tá quan trọng tại Trung tâm Y tế Do thái ở Long Island, Queens, thành phố New York lúc 9h2 sáng 14/12, theo CNN.

Sau khi được tiêm vắc-xin, Sandra cho hay, cô cảm thấy tràn trề hy vọng. “Hôm nay, tôi cảm thấy hy vọng, nhẹ nhõm. Tôi hy vọng nó đánh dấu bước khởi đầu cho sự kết thúc một thời kỳ đau khổ của đất nước chúng ta.

Tôi muốn truyền niềm tin cho công chúng rằng vắc-xin an toàn. Chúng ta đang ở giữa đại dịch, chúng ta đều cần làm phần việc của mình để chấm dứt đại dịch chứ không phải từ bỏ quá sớm. Đã có ánh sáng ở cuối đường hầm nhưng chúng ta vẫn cần đeo khẩu trang, giãn cách xã hội”.

Vài phút sau khi Sandra được tiêm, Tổng thống Donald Trum phát đi một thông điệp trên Twitter như sau: “Vắc-xin đầu tiên đã được sử dụng. Chúc mừng nước Mỹ. Chúc mừng thế giới”.

Vắc-xin ngừa virus corona bắt đầu được sử dụng khi số ca tử vong ở nước này vượt mốc 300.000 người và số người nhập viện ở mức kỷ lục. Cho tới giờ, hơn 16 triệu ca nhiễm đã được phát hiện ở Mỹ.

Singapore phê duyệt sử dụng vắc-xin của Pfizer

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 14/12 cho biết, nước này đã phê duyệt việc sử dụng vắc-xin ngừa virus corona của Pfizer. Chuyến hàng vắc-xin đầu tiên sẽ được chuyển tới Singapore vào cuối tháng này.

AP dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long nói, Singapore – với ngân sách 750 triệu USD cho vắc-xin, đã “đặt cược ở nhiều cửa” khi ký các thoả thuận mua vắc-xin từ trước với các công ty chế tạo gồm Pfizer và đối tác Đức BioNTech, Moderna Ince và Sinovac của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo này cho hay, vắc-xin sẽ được tiêm trên cơ sở tự nguyện và miễn phí cho người dân cũng như những người định cư dài hạn. Thủ tướng Lý Hiển Long nói, ông và một số bộ trưởng nội các lớn tuổi sẽ tiêm vắc-xin sớm nhằm chứng tỏ là nó an toàn.

Số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày ở Singapore đã giảm xuống mức dưới 10 người. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 58.320 ca, 29 ca tử vong.

Italia siết chặt hạn chế dịp Giáng sinh

Italia đang cân nhắc siết chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa virus corona lây lan trong dịp Giáng sinh và Năm mới, theo Reuters.

Sau khi một số hạn chế đưa ra vào tháng trước được nới lỏng, nhiều người mua sắm đã đổ xô tới các trung tâm thành phố bất chấp việc nước này có thêm 484 ca tử vong vì virus corona.

Cuối tuần trước, Italia đã vượt Anh, trở thành quốc gia châu Âu có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất.

Chính phủ Italia có thể quyết định đặt đất nước dưới cái gọi là các quy định phong toả “vùng đỏ” từ 24/12/2020 tới ít nhất 2/1/2021, kéo dài lệnh giới nghiêm ban đêm, cấm di chuyển không cần thiết, đóng cửa các cửa hàng, quán bar và nhà hàng vào cuối tuần cũng như trong ngày lễ.

Hoài Linh

