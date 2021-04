Tính đến giờ, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã vượt quá 140 triệu, trong khi có hơn 869 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã được tiêm ở 155 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh: Bloomberg

Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu người trên toàn cầu, thống kê mới của Đại học John Hopkins cho biết.

Số ca tử vong vì virus corona tiếp tục tăng bất chấp những nỗ lực tiêm chủng toàn cầu và hiện giờ những nơi nghèo nhất trên thế giới cũng như các quốc gia đang phát triển, trong đó có Brazil, Mexico và Peru phải chịu tổn thất lớn hơn.

Theo Bloomberg, 1 triệu ca tử vong mới nhất diễn ra nhanh hơn nhiều so với hai lần vượt mốc một triệu trước đó. Theo đó, virus corona mất 8,5 tháng để cướp đi một triệu sinh mạng kể từ khi ca tử vong đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc. Tiếp đó, nó chỉ mất 3,5 tháng để vọt lên mốc 2 triệu ca tử vong. Mốc 3 triệu đã bị vượt qua hôm qua (17/4), ba tháng sau khi Covid-19 cướp đi mạng sống của 2 triệu người.

Khoảng thời gian giữa các mốc ngắn lại, cùng với số ca mắc mới trên toàn cầu ngày càng tăng đã giáng một đòn mạnh vào những hy vọng rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc khi vắc-xin ngừa virus corona được triển khai rộng rãi.

Những dấu mốc trên nhấn mạnh sự chênh lệch ngày càng lớn trong cuộc chiến chống đại dịch, song song với khoảng cách tiếp cận vắc-xin. Trong khi tỷ lệ tử vong ở Mỹ và phần lớn châu Âu đã chậm lại nhờ vào việc triển khai vắc-xin thì các nước đang phát triển, đặc biệt là Brazil lại đối mặt với số ca tử vong gia tăng.

Gánh nặng tử vong đang ngày càng dồn lên những quốc gia nghèo hơn trên thế giới, gồm cả những nước đang vật lộn để tiếp cận với vắc-xin.

Qatar tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho mọi khách dự World Cup

Qatar cho biết, nước này đang đàm phán với các công ty sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 để đảm bảo mọi khách dự World Cup 2022 đều được tiêm chủng.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed Al Thani cho biết trong một hội nghị trực tuyến: “Ngay lúc này, các chương trình đang được triển khai để cung cấp vắc-xin cho tất cả những người dự World Cup”.

Diễn biến mới trên toàn cầu liên quan tới dịch Covid-19

- Theo thống kê của Bloomberg, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu vượt quá 140 triệu, số ca nhiễm mới trong 24h qua trên toàn thế giới là 854.855. Hiện, hơn 869 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã được tiêm ở 155 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Công ty dược phẩm Moderna Inc cho biết, trong quý này sẽ cung cấp ít vắc-xin hơn so với kế hoạch do thiếu hụt liều lượng trong chuỗi cung ứng ở châu Âu.

- Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide, CEO của Pfizer Albert Bourla đã thảo luận về việc cung cấp thêm cho Nhật các liều vắc-xin ngừa Covid-19.

- Zimbabwe đã thả 320 tù nhân khỏi nhà tù lớn nhất nước này nhằm giảm bớt tình trạng quá đông tù nhân và giúp chống lại sự lây lan của virus corona. Theo lệnh ân xá của Tổng thống nước này, ước tính 3.000 tù nhân trên khắp Zimbabwe sẽ được thả.

- Làn sóng lây nhiễm thứ ba ở Ba Lan đang lùi dần. Hôm qua, Ba Lan ghi nhận 15.763 ca nhiễm mới, giảm 37% so với một tuần trước đó.

- Giới chức y tế Hong Kong, Trung Quốc đã cách ly hơn 80 cư dân của toà nhà Parkes nằm ở khu vực đông dân Cửu Long sau khi phát hiện một ca nhiễm Covid-19 ở đây.

- Thái Lan sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho công chúng từ tháng 6 với khoảng 6 triệu liều vắc-xin AstraZeneca do công ty địa phương Siam Bioscience sản xuất, Bangkok Post dẫn lời ông Chawetsan Namwat, một quan chức Bộ Y tế nước này cho hay.

Hoài Linh

Không hỗ trợ iframe