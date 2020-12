Theo Reuters, Chile đã ban hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại mọi địa điểm công cộng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, bao gồm cả phạt tiền và phạt tù.

Tổng thống Sebastian Pinera đã công khai xin lỗi ngay sau khi bức ảnh chụp ông không đeo khẩu trang được đăng tải trên mạng xã hội hồi đầu tháng 12.

Ông Pinera giải thích rằng, trong lúc đang đi bộ một mình dọc theo bãi biển gần nhà ở thị trấn duyên hải Cachagua, một phụ nữ đã nhận ra ông và xin chụp ảnh lưu niệm chung. Bức ảnh tự chụp cho thấy tổng thống và người phụ nữ đó đứng rất gần nhau trong một ngày nắng đẹp và cả hai đều không đeo khẩu trang.

Sau quá trình điều tra, nhà chức trách hôm 18/12 đã chính thức áp lệnh phạt tiền đối với Tổng thống Pinera vì tội không tuân thủ quy định phòng chống virus corona chủng mới.

Nam Phi nhận diện chủng virus corona mới

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết, nước này vừa nhận diện một chủng virus corona mới, được tin là thủ phạm gây ra làn sóng lây nhiễm Covid-19 trên toàn quốc. Chủng virus mới được đặt tên là biến thể 501.V2.

Reuters trích dẫn lời nhà chức trách địa phương cho hay, 501.V2 dường như lan truyền nhanh hơn chủng virus làm bùng phát dịch đợt đầu. Song, hiện còn quá sớm để nói về mức độ nghiêm trọng cũng như việc liệu các vắc-xin đang lưu hành có thể chống lại được mầm bệnh này hay không.

Nam Phi hiện ghi nhận số ca dương tính với virus cao nhất châu Phi, xấp xỉ mức 900.000 trường hợp với 20.000 ca đã tử vong. Việc tái bùng phát mạnh các ca nhiễm buộc Chính phủ Nam Phi phải siết chặt các biện pháp giới hạn nhằm dập dịch từ tuần này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 18/12 thông báo đã liên lạc với các nhà nghiên cứu Nam Phi, những người phát hiện ra chủng virus mới. WHO nhấn mạnh thêm, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy tồn tại những thay đổi trong cách thức hoạt động của virus này.

FDA phê chuẩn vắc-xin ngừa Covid-19 thứ hai

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng dược Moderna phát triển, chậm hơn nhiều giờ so với thông báo trước đó của Tổng thống Donald Trump.

Hôm 18/12, ông Trump đăng đàn Twitter cho hay, Mỹ đã phê chuẩn vắc-xin của Moderna và "việc phân phối sẽ bắt đầu ngay lập tức". Trước đó một ngày, một ủy ban của Mỹ đã nhất trí cấp phép sử dụng khẩn cấp sản phẩm dự kiến là loại vắc-xin thứ hai được nước này cho phép lưu hành.

Theo hãng thống tấn CNBC, FDA không bình luận về thông điệp Twitter của lãnh đạo Nhà Trắng. Thay vào, cơ quan này đề cập tới một tuyên bố ngày 17/12 của tiến sĩ Stephen Hahn, lãnh đạo FDA rằng họ sẽ "hành động nhanh chóng để hoàn thiện và cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp" cho vắc-xin của Moderna.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch với gần 17,9 triệu ca mắc, 320.674 người thiệt mạng.

Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:

- Trang Worldometers thống kê tính đến 7h30 sáng 19/12 (theo giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho gần 76 triệu người, trong đó xấp xỉ 1,7 triệu trường hợp tử vong. Tuy nhiên, trên 53,2 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.

- Moderna cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã đặt mua thêm 80 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, nâng tổng số liều đặt hàng hãng dược này lên con số 160 triệu. Dự kiến, lô vắc-xin đầu tiên sẽ được chuyển đến các nước châu Âu vào đầu năm 2021, sau khi Moderna được Mỹ cấp phép lưu hành chế phẩm.

- Bộ Y tế Anh thông báo, từ ngày 19/12, hàng triệu người ở phía đông và đông nam nước này sẽ phải thực hiện các biện pháp hạn chế cấp độ 3, cao nhất trong hệ thống phòng chống dịch gồm 3 cấp độ. Anh hiện là một trong những "điểm nóng" về dịch ở châu Âu với gần 2 triệu ca mắc và hơn 66.500 ca tử vong.

- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước giàu hỗ trợ các nước nghèo mua vắc-xin ngừa virus corona chủng mới. Theo ông Guterres, đến cuối tháng 1/2021, Cơ chế tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 toàn cầu (COVAX) do LHQ hậu thuẫn cần 5 tỷ USD để bảo đảm khả năng tiếp cận vắc-xin cho tất cả các quốc gia.

Tuấn Anh

Truyền hình Mỹ đã cho phát sóng trực tiếp cảnh vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer phối hợp với BioNTech bào chế, nhằm trấn an công chúng về sự an toàn của sản phẩm.