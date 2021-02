Trên thế giới có hơn 2,45 triệu ca tử vong vì Covid-19, song có tới 85.724.568 trường hợp đã khỏi bệnh sau khi được điều trị.

Người dân Mỹ được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: AP

Theo trang Worldometer, trên thế giới có hơn 2,45 triệu ca tử vong vì Covid-19 song có tới 85.724.568 trường hợp đã khỏi sau khi nhiễm virus.

Mỹ và Brazil hiện là hai nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất thế giới lần lượt là 58.428 và 51.350, nhưng đã giảm hơn so với số liệu ghi nhận một ngày trước đó. Các nước có số ca nhiễm mới trên 10.000 trong 24h qua gồm Ấn Độ, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia.

Thống đốc bang New York (Mỹ) bị điều tra

Theo hãng tin ABC News, Thống đốc New York Andrew Cuomo đang bị các công tố viên liên bang và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra về việc xử lý dữ liệu các ca tử vong do Covid-19 ở nhiều viện dưỡng lão.

Trước đó, hôm 15/2, ông Cuomo đã nhận trách nhiệm về việc hoãn công bố dữ liệu liên quan đến những trường hợp thiệt mạng vì Covid-19 tại nhiều viện dưỡng lão. Nhưng sau đó ông lại khẳng định rằng “không có gì để điều tra ở đây”.

Khi được hỏi về cuộc điều tra, cố vấn cấp cao của Thống đốc Cuomo, ông Richard Azzopardi nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã xem xét vấn đề này trong nhiều tháng, và giới chức bang New York “đang hợp tác với phía tư pháp và sẽ tiếp tục làm vậy”.

Indonesia phạt người không chịu tiêm vắc-xin

Tờ Arab News dẫn lời giới chức thủ đô Jakarta cho biết, họ sẽ xử phạt các cá nhân không chịu tiêm vắc-xin phòng dịch, với số tiền lên đến 356,89USD.

“Những lệnh trừng phạt là biện pháp cuối cùng tại Jakarta, nơi có tới 25% số ca nhiễm Covid-19 trên toàn quốc. Nếu bạn từ chối tiêm vắc-xin, thì sẽ không nhận được các trợ cấp xã hội và bị phạt”, quan chức thành phố Jakarta, ông Ahmad Riza nói.

Hiện Chính phủ Indonesia đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng cho hơn 181,5 triệu dân của nước này trong vòng 15 tháng, và Bộ trưởng Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi nhận định mục tiêu này “rất khổng lồ”.

Diễn biến mới liên quan tới đại dịch Covid-19 toàn cầu

- Theo Reuters, Pakistan sẽ nhận được 2,8 triệu liều vắc-xin phòng dịch AstraZeneca đầu tiên vào tháng Ba tới. Đây là một phần trong chương trình chia sẻ vắc-xin COVAX thông qua Liên minh Vắc-xin và Tiêm chủng toàn cầu (Gavi). Pakistan sẽ tổ chức tiêm chủng cho những bệnh nhân trên 60 tuổi và các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 18/2 đã cáo buộc các nước phát triển đang dự trữ một lượng lớn vắc-xin phòng Covid-19, khiến nguồn cung không đủ cho nhiều nước nghèo. “Vắc-xin đang được các quốc gia có thu nhập cao thu mua nhanh chóng và với số lượng lớn, chỉ để lại một số ít cho các nước nghèo. Điều này có thể tạo ra sự ‘phân chia miễn dịch’, cũng như gia tăng khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo”, ông Vương Nghị nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

- Hãng tin RT hôm 18/2 cho biết, nghiên cứu mới được các nhà khoa học từ Đại học New York, Trung tâm gen New York và Mount Sinai hợp tác thực hiện đã tìm thấy một đột biến mang tên D614G nằm trên gai protein của chủng mới Covid-19 xuất xứ từ Anh, Brazil và Nam Phi có khả năng gia tăng tỷ lệ lây nhiễm lên gấp 8 lần so với chủng ban đầu.

Những yếu tố khiến số ca nhiễm mới Covid-19 ở Mỹ đang giảm mạnh Có 4 yếu tố chính khiến số ca nhiễm ở Mỹ giảm, đó là giãn cách xã hội, tính mùa vụ, vắc-xin và miễn dịch một phần.

Vắc-xin Covid-19 của Nga có thể định hình lại thế giới thời hậu đại dịch Nga đang trở thành nhà cung cấp quan trọng vắc-xin ngừa Covid-19 cho Mỹ Latin, một động thái có thể dẫn đến những ảnh hưởng lâu dài trong việc định hình thế giới thời hậu đại dịch và làm giảm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

