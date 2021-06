Bộ Y tế Malaysia hôm 1/6 tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19, bất chấp nước này đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc.

Hãng tin Channel News Asia dẫn số liệu Bộ Y tế Malaysia cho biết, nước này trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 7.015 ca nhiễm và 71 trường hợp tử vong, nâng tổng số người dương tính và thiệt mạng do dịch Covid-19 lên lần lượt là 579.462 và 2.867. Dự kiến, số ca nhiễm ở nước này có thể sẽ tăng lên mức 13.000 ca vào ngày 14/6 tới, nếu người dân không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch

Tổng giám đốc cơ quan Y tế Malaysia, ông Noor Hisham Abdullah nhận định tình hình dịch bệnh hiện nay ở Malaysia vẫn khá phức tạp.

Một nhân viên an ninh Malaysia đi tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh: THX

“Làm ơn hãy ở trong nhà và tự thực hiện việc ‘giãn cách xã hội’. Nếu bạn có những vấn đề khẩn cấp cần giải quyết, xin hãy vui lòng tuân thủ tất cả các quy tắc phòng dịch”, ông Hisham Abdullah viết trên mạng xã hội Twitter.

Trước đó vào ngày 29/5, ông Hisham Abdullah dự đoán rằng, nếu số ca nhiễm hiện có ‘áp đảo’ khả năng điều trị của hệ thống y tế Malaysia, thì các nhân viên y tế sẽ buộc phải ưu tiên những giường chăm sóc đặc biệt dành cho những bệnh nhân có tỷ lệ hồi phục cao hơn là cho những người khó qua khỏi.

“Trên thực tế là các nhân viên làm việc ở tuyến đầu chống dịch đã phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Các nhà xác đang phải hoạt động hết công suất, và các nhà chức trách hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý thi thể do số người tử vong ngày càng tăng”, ông Hisham Abdullah nói.

Vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ có ‘thế hệ thứ hai’

Theo trang tin USA Today, các công ty dược phẩm đang cố điều chế các loại vắc-xin ‘thế hệ thứ hai’ an toàn và có tỷ lệ hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm lên tới hơn 90%. Ngoài ra, các công ty này cũng đang nghiên cứu những loại vắc-xin không cần giữ đông lạnh, không cần hai mũi tiêm chủng, ít phản ứng phụ hơn, có thể sản xuất dễ dàng và phân phối rộng hơn, để các loại vắc-xin này có thể dễ dàng tới được những vùng nông thôn hay những nước đang phát triển.

“Việc vắc-xin ‘thế hệ thứ hai’ có nhiều cải tiến hơn những loại thuộc thế hệ thứ nhất đã xảy ra từ rất lâu. Đó là cách mà mọi thứ diễn ra”, trưởng ban khoa học thuộc công ty công nghệ sinh học Altimmune có trụ sở tại Gaithersburg, Mỹ, ông Scot Roberts cho biết.

Tuy nhiên các nhà chuyên gia y tế nhận định, sẽ không có bất kỳ loại vắc-xin ngừa Covid-19 ‘thế hệ thứ hai’ nào có thể ra mắt trước năm 2022.

Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn vắc-xin Trung Quốc

“Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp CoronaVac, vắc-xin ngừa Covid-19 của công ty Sinovac. Động thái này nhằm ‘đảm bảo’ với các quốc gia, những nhà tài trợ, và các cộng đồng rằng vắc-xin này đáp ứng đủ những tiêu chuẩn quốc tế về mức độ an toàn, sự hiệu quả cũng như sản xuất”, hãng tin Channel News Asia trích thông cáo WHO đưa ra hôm 1/6.

Theo dữ liệu của Channel News Asia, hiện vắc-xin phòng Covid-19 Sinovac đã được cấp phép sử dụng tại 22 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó ít nhất hai nước trong khu vực Đông Nam Á đang sử dụng loại vắc-xin này để tiêm chủng cho người dân là Thái Lan và Indonesia.

Một số diễn biến khác về dịch bệnh

Cập nhật lúc 5h sáng ngày 30/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 171,8 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 3,5 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt trên 154,5 triệu trường hợp.

Ấn Độ tiếp tục trải qua một ngày khủng khiếp với số người nhiễm mới lên tới hơn 133.200 và số người chết hơn 3.200. Như vậy đến nay, nước này có tổng cộng 28,3 triệu ca dương tính và hơn 335.114 ca tử vong.

Brazil cũng đối mặt với sự lây lan và chết chóc nghiêm trọng khi ghi nhận thêm 76.800 ca nhiễm mới vào danh sách hơn 16,6 triệu bệnh nhân, và hơn 2.200 nạn nhân vào tổng 465.200 người tử vong vì Covid-19.

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

