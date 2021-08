Singapore sẽ tiếp nhận du khách nước ngoài nhập cảnh mà không đòi hỏi cách ly, trong khi Malaysia nới lỏng hạn chế với những người đã tiêm phòng.

Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho hay, Singapore sẽ cho phép nhập cảnh không cần cách ly đối với du khách đã tiêm phòng đầy đủ đến từ Đức và Brunei. Cơ quan quản lý hàng không Singapore ngày 19/8 cho biết, đây là một phần trong kế hoạch dần mở cửa lại biên giới.

Theo đó, bắt đầu từ 8/9, du khách tới từ các quốc gia trên có thể bỏ qua các đòi hỏi về cách ly nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Các hạn chế biên giới cũng sẽ được nới lỏng với tất cả những người tới từ Hong Kong (Trung Quốc) và Macau (Trung Quốc) từ 21/8, Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore cho hay.

Bộ Y tế Singapore cũng cho biết sẽ thực hiện thí điểm việc cách ly tại nhà với những người đã tiêm phòng đầy đủ nhưng mắc Covid-19 và có triệu chứng nhẹ.

Tính tới ngày 17/8, 77% dân số Singapore đã tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa Covid-19.

Hiệu quả chống biến thể Delta của vắc xin bị giảm

Một nghiên cứu của Anh cho thấy, khả năng bảo vệ của hai loại vắc xin Pfizer/BioNTech và AstraZeneca trước biến thể Delta sẽ yếu đi trong vòng ba tháng.

Dựa trên hơn ba triệu mẫu dịch từ mũi và họng được lấy ở khắp Anh, cuộc nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy, 90 ngày sau khi tiêm mũi 2 của vắc xin Pfizer và AstraZeneca, hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm lần lượt giảm xuống còn 75% và 61%.

Hai tuần sau mũi tiêm thứ hai, hiệu quả bảo vệ của vắc xin giảm lần lượt 85% và 68%. Sự suy giảm này thể hiện rất rõ ở những người 35 tuổi trở lên so với những người dưới độ tuổi đó.

Malaysia nới lỏng hạn chế với người đã tiêm phòng

Hội đồng An ninh quốc gia Malaysia quyết định nới lỏng thêm các hạn chế đối với những người đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ bắt đầu từ 20/8.

Hãng tin CNA dẫn lời Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin nói, việc nới lỏng này áp dụng cho những người đã tiêm phòng đầy đủ ở các bang, lãnh thổ theo giai đoạn của chương trình hồi phục quốc gia (NPR). Nó bao gồm các bang Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka and Johor cũng như Kuala Lumpur và Putrajaya.

Những người đã tiêm phòng được phép ăn uống tại nhà hàng, tham gia các hoạt động thể thao không tiếp xúc, được tập thể dục ở ngoài trời từ 6h sáng tới 10h tối. Các chợ đêm cũng được phép hoạt động.

Diễn biến mới về dịch Covid-19 trên thế giới

- Theo hãng tin AP, New Zealand sẽ cho phép thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Trước đây, chỉ những người trên 16 tuổi mới đủ điều kiện để tiêm phòng. Chính phủ New Zealand ngày 19/8 ra thông báo như vậy giữa lúc nước này vẫn đang phong toả nghiêm ngặt để đối phó với đợt bùng phát lây nhiễm mới do biến thể Delta gây ra.

- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, mũi tiêm nhắc lại để ngừa Covid-19 sẽ được triển khai từ 20/9. Mũi nhắc lại sẽ được tiêm miễn phí cho những người đã tiêm mũi vắc xin thứ 2 được 8 tháng.

- Số người dưới 50 tuổi mắc Covid-19 phải nhập viện ở Mỹ hiện ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, thống kê mới nhất của Chính phủ Mỹ cho thấy. Nhóm nhập viện nhiều nhất là trong độ tuổi 30 và dưới 18, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Hồi tháng 1, số bệnh nhân mắc Covid-19 dưới 50 tuổi phải nhập viện cũng tăng cao.

Hoài Linh

