Đại dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 205.000 người và cướp đi mạng sống của gần 4.200 nạn nhân trong 24 giờ qua.

Theo cập nhật của trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng 25/8, thế giới ghi nhận tổng cộng gần 23,8 triệu ca dương tính và hơn 181.000 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Mỹ tiếp tục là nước đứng đầu danh sách nạn nhân của Covid-19.

Dịch bệnh đã hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, với Mỹ đứng đầu danh sách cả về số người nhiễm lẫn số người chết. Đáng chú ý là trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số người nhiễm và tử vong cao nhất, lần lượt là 59.700 và 854 người. Tổng số bệnh nhân của Ấn Độ kể từ đầu dịch tới nay đã lên đến 3,1 triệu người, bao gồm 58.500 ca tử vong.

Hơn 170 nước tham gia kế hoạch vắc-xin toàn cầu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận, 172 nước đang tham gia kế hoạch mang tên COVAX do WHO dẫn đầu nhằm đảm bảo tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 một cách công bằng.

"Ban đầu nguồn cung có thể bị hạn chế, nên điều quan trọng là phải cung cấp vắc-xin cho những người có nguy cơ nhất", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. Ông nhấn mạnh, việc huy động thêm nguồn tài trợ đang trở nên cấp bách và các quốc gia cần đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc.

Trước đó, người đứng đầu WHO lên án "chủ nghĩa dân tộc vắc-xin", cảnh báo nhiều nước đang đặt lợi ích riêng lên trên hết, khiến cho cuộc khủng hoảng y tế do Covid-19 gây ra càng trở nên tồi tệ hơn.

Indonesia mua 370 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thông báo chính phủ nước này đã đặt mua tới 370 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 dạng bột đến năm 2021, sau các cuộc thảo luận với Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

"Trong các chuyến thăm mới đây đến hai nước nói trên, chúng tôi đã đặt mua 20-30 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho năm 2020 và 290-340 triệu liều cho năm 2021", bà Retno Marsudi nêu chi tiết.

Vua và Hoàng hậu Hà Lan xin lỗi

Vua và Hoàng hậu Hà Lan, hôm 24/8, đưa ra lời xin lỗi sau khi xuất hiện một số bức ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy họ vi phạm quy định giãn cách xã hội khi đi nghỉ tại Hy Lạp. Cụ thể, Nhà vua 53 tuổi đã quàng tay ôm Hoàng hậu trong khi đang cầm khẩu trang.

Hai người đã lên mạng xã hội Twitter giải thích mình giữ khoảng cách quá gần do sơ ý. Họ khẳng định việc tuân thủ nghiêm túc giãn cách xã hội là cần thiết kể cả khi đang đi nghỉ, và việc chấp hành các quy định y tế có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tổng thống Hàn kêu gọi người dân chung sức chống Covid-19

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In kêu gọi người dân trong nước ủng hộ các nỗ lực của chính phủ trong phòng chống đại dịch.

Ông cảnh báo, nếu các biện pháp cấp độ 2 không thành công, chính phủ sẽ buộc phải xem xét nâng lên cấp độ 3. Đây là mức hạn chế cao nhất, sẽ kéo theo cuộc sống thường ngày của người dân bị đình trệ, thêm nhiều việc làm bị mất và kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Moon mô tả tình hình hiện nay còn xấu hơn so với thời điểm ổ dịch bùng phát tại các nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa. Ông tuyên bố các nhà chức trách sẽ xử phạt nghiêm những hành vi cố tình cản trở cuộc chiến chống dịch, đặc biệt là phao tin giả.

Từ 24/8, chính quyền Seoul bắt buộc người dân trên địa bàn thủ đô đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ngoài trời.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.



