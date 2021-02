Đại dịch Covid-19 có nhiều dấu hiệu tiến triển tích cực khi số ca nhiễm mới giảm dần và số bệnh nhân hồi phục tăng lên ở nhiều nơi trên thế giới.

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 27/2 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho gần 114 triệu người với hơn 2,5 triệu ca tử vong. Song, hơn 89,5 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục, tương đương tỉ lệ khỏi bệnh lên tới gần 78,6%.

Nhân viên y tế Mỹ tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân. Ảnh AP

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với trên 29,1 triệu ca dương tính với virus corona chủng mới, trong đó 522.705 người không qua khỏi. Tuy nhiên, cuộc chiến chống đại dịch của xứ cờ hoa đang dấy lên nhiều hy vọng khi trong 3 tuần trở lại đây, nước này ghi nhận số ca mắc trung bình hàng ngày giảm mạnh xuống dưới 100.000 người. Số trường hợp phải nhập viện điều trị vì Covid-19 cũng có xu hướng giảm.

Dẫu vậy, Tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo đà giảm có thể chững lại, đồng thời kêu gọi các chính quyền địa phương và người dân duy trì những biện pháp phòng chống virus để ngăn mầm bệnh bùng phát mạnh trở lại.

Mỹ "bật đèn xanh" cho vắc-xin tiêm một liều

Một hội đồng cố vấn cho Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 26/2 đã nhất trí đề xuất phê duyệt việc dùng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 tiêm một liều duy nhất, do hãng Johnson & Johnson phát triển. Các bác sĩ, nhà nghiên cứu y tế và chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhận định, các lợi ích của loại vắc-xin này nhiều hơn những rủi ro nó có thể gây ra ở những người tiêm từ 18 tuổi trở lên.

Theo Reuters, đây là bước quan trọng giúp tiến gần hơn tới việc FDA chính thức cho phép lưu hành chế phẩm. Đại diện nhà sản xuất cho biết, họ đã sẵn sàng cung cấp vắc-xin ngay lập tức nếu nhận được giấy phép. Ước tính, công ty có thể phân phối 3 - 4 triệu liều vắc-xin vào tuần tới.

Cho đến hiện tại, Mỹ đã tiêm hơn 50 triệu liều vắc-xin cho người dân trên khắp toàn quốc, một dấu mốc được Tổng thống Joe Biden ca ngợi hôm 25/2. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, sự xuất hiện của những biến thể virus mới, nguy hiểm hơn càng làm nổi bật nhu cầu cấp thiết phải chủng ngừa cho thêm hàng trăm triệu dân nước này.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi quyền tiếp cận vắc-xin bình đẳng

Báo New York Times dẫn lời các nhà ngoại giao cho hay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) vừa nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi quyền tiếp cận công bằng đối với các loại vắc-xin Covid-19. Nghị quyết hối thúc cải thiện khả năng tiếp cận với các nguồn chế phẩm tại những khu vực đang có xung đột hay các nước nghèo.



Đây là nghị quyết thứ 2 được HĐBA phê chuẩn về đại dịch. Trước đó, vào ngày 1/7 năm ngoái, các nước thành viên thuộc cơ quan này cũng thông qua nghị quyết kêu gọi các bên xung đột trên thế giới ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán y tế nhằm chống lại sự bùng phát của virus.

Séc siết chặt phong tỏa

Chính phủ Séc ngày 26/2 công bố các quy định nghiêm ngặt mới, hạn chế đi lại của người dân trong 3 tuần cũng như siết chặt lệnh đóng cửa các cửa hàng, trường học nhằm làm chậm lại đà lây lan của virus. Các lệnh mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3.

Reuters trích dẫn số liệu thống kê của trang Our World in Data cho hay, với 10,7 triệu dân, Séc có tỷ lệ nhiễm Covid-19 xấp xỉ 10% hồi năm ngoái và có tỷ lệ mắc trung bình trên đầu người cao nhất thế giới trong tuần qua, cao gấp 10 lần so với Đức. Số trường hợp tử vong vì dịch đã tăng từ khoảng 600 người lên 20.000 người trong vòng 5 tháng.

Séc đang đối mặt với tình trạng tăng tốc lây nhiễm do biến thể virus phát hiện lần đầu tiên ở Anh hồi cuối năm ngoái. Số bệnh nhân trong tình trạng nặng tăng cao kỷ lục. Một số bệnh viện buộc phải chuyển bệnh nhân sang các cơ sở điều trị ở cách xa hàng trăm km do quá tải.

Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên bố, ông muốn tránh thảm cảnh từng xảy ra ở Bergamo, miền bắc Italia, nơi từng là tâm chấn đại dịch của châu Âu hồi năm ngoái.

Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:

- Hải quân Mỹ thông báo đã phát hiện 12 ca mắc trong tổng số 600 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên chiếm hạm USS San Diego đang hoạt động ở Trung Đông. Nhà chức trách dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm kiểm dịch thêm đối với tuần dương hạm mang tên lửa USS Philippines Sea, chở theo khoảng 380 lính cũng đang làm nhiệm vụ trong khu vực.

- Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos ngày 26/2 đã đệ đơn từ chức sau khi ông bị điều tra vì các cáo buộc lạm dụng quyền lực trong quá trình triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 từ đầu năm nay. Ecuador hiện ghi nhận 282.599 ca mắc với 15.713 bệnh nhân tử vong.

- Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, việc Trung Quốc gửi lô vắc-xin Sinovac do nước này tự phát triển cho Singapore, dù nước sở tại chưa cấp phép lưu hành khiến một số ý kiến nghi ngờ về "động thái bất thường".

- Chính phủ Bỉ đã quyết định hoãn kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19 khi biến thể virus có nguồn gốc từ Anh được xác định là nguyên nhân chính làm dịch bùng phát mạnh trở lại ở quốc gia được mệnh danh “trái tim của châu Âu”. Trong vòng 24 giờ qua, Bỉ ghi nhận thêm 3.076 ca nhiễm và 18 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 763.885 người, trong đó 22.066 ca không qua khỏi.

Tuấn Anh

Hy vọng mới từ 'ổ dịch' Covid-19 lớn thứ hai thế giới Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 đang giảm mạnh ở Ấn Độ, làm dấy lên hy vọng về khả năng đại dịch rốt cuộc có thể sắp kết thúc ở nước này.

Thế giới gần 77,4% ca khỏi Covid-19, Mỹ bác giả thuyết của Trung Quốc Trang Worldometers thống kê, hơn 86 triệu bệnh nhân Covid-19 trong tổng số hơn 111,2 triệu ca mắc trên toàn cầu đã hồi phục, tương đương tỉ lệ khỏi bệnh lên tới gần 77,4%.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.