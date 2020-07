Số liệu trên trang Worldometers cho thấy, đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 17,1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 668.000 người đã tử vong.

Theo hãng thông tấn Reuters, tổng số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ hôm 29/7 đã chính thức vượt qua ngưỡng 150.000, cao hơn bất cứ quốc gia nào khác, chiếm gần 1/4 tổng số người thiệt mạng trên toàn cầu.

Mức tăng 10.000 người chết chỉ trong vòng 11 ngày được ghi nhận là nhanh nhất ở Mỹ kể từ đầu tháng 6 tới nay.

Dịch Covid-19 lây lan mạnh trên thế giới

Cùng với đó, tâm dịch của Mỹ đang dịch chuyển dần từ xung quanh New York sang phía nam và phía tây đất nước. Hiện New York vẫn là nơi có số người chết do Covid-19 cao nhất Mỹ, với hơn 32.000 người.

Tuy nhiên, trong số 20 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Mỹ chỉ xếp thứ 6 xét về tỷ lệ tử vong tính trên đầu người, với 4,5 ca trên 10.000 dân. Đứng trước Mỹ là Anh, Tây Ban Nha, Italia, Peru và Chile.

Ca nhiễm mới ở Nhật, Trung Quốc đều tăng mạnh

Hôm 29/7, Nhật Bản thông báo lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày vượt qua con số 1.000 kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp bắt đầu bùng phát ở quốc gia châu Á vào giữa tháng 1.

Theo Kyodo, số trường hợp nhiễm mới trong một ngày ở Nhật Bản lên mức cao nhất từ trước tới nay sau khi các tỉnh đông dân cư, bao gồm Aichi và Osaka, ghi nhận số ca mới tăng cao chưa từng có.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, số nhiễm mới ở tỉnh Osaka là 221 người, còn tỉnh Aichi là 167 người. Diễn biến này làm dấy lên quan ngại về sự lan rộng của dịch bệnh ở các địa phương bên ngoài thủ đô Tokyo.

Cùng ngày, nhà chức trách y tế Trung Quốc thông báo có 101 ca nhiễm mới ở đại lục trong ngày 28/7, mức tăng cao nhất kể từ giữa tháng 4. Trong đó có 98 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca nhập cảnh.

Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, 89 ca tại Tân Cương, 8 ca ở tỉnh Liêu Ninh, 1 ca ở thủ đô Bắc Kinh. Không có trường hợp tử vong nào do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 28/7.

Tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận được tổng cộng 84.060 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 482 bệnh nhân vẫn đang được chữa trị, 78.944 trường hợp đã bình phục và 4.634 người tử vong.

Trong khi đó, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo ghi nhận thêm 118 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh tại đây lên 3.002 người.

Trong số các ca nhiễm mới tại Hong Kong có 113 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 5 ca nhập cảnh. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp, đặc khu hành chính này ghi nhận hơn 100 ca mắc mới trong ngày.

Trung Đông diễn biến phức tạp

Bộ Y tế Iraq hôm 29/7 báo cáo có ít nhất 2.968 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là mức cao kỷ lục theo ngày. Hiện tổng số người bệnh ở Iraq là 118.300.

Bộ trên cũng công bố có 68 ca tử vong do Covid-19 trong ngày, đưa tổng số ca tử vong tại Iraq kể từ đầu dịch đến nay lên 4.603.

Tình hình bệnh dịch tại Iran còn tồi tệ hơn. Theo kênh truyền hình nhà nước Iran, nước này đã có thêm 2.636 ca mới trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số người bệnh tăng lên thành 298.909.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa Iran Sima Sadat Lari cho biết, trong số các ca bệnh mới nói trên có 1.064 trường hợp đã nhập viện.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Iran đã tăng lên đến 16.343, sau khi ghi nhận được thêm 196 ca tử vong trong 24 giờ qua. Ngoài ra, tính đến nay, Iran đã có tổng cộng 259.116 ca bình phục và xuất viện.

Dương Lâm

Trung Quốc tăng ca nhiễm, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhiễm Covid-19 Trung Quốc đại lục, ngày 27/7, ghi nhận thêm 68 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ đầu tháng 3, trong đó có 57 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Tân Cương và 2 ca ở Bắc Kinh.