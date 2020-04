Tính đến giờ, số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 64.582, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tương lai u tối về số người chết trong thời gian tới.

Ngày tang tóc ở New York, ông Trump cảnh báo xám xịt

Bang New York, nơi bị dịch Covid-19 tấn công mạnh nhất, ghi nhận con số tử vong do Covid-19 cao kỷ lục lên tới 630 người trong một ngày, Reuters dẫn lời Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói ngày 4/4. Chính quyền New York kêu gọi các nhân viên y tế còn chưa tham gia cuộc chiến chống Covid-19 hãy tình nguyện phục vụ.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ đang bước vào những tuần lễ khó khăn nhất khi các ca nhiễm virus corona chủng mới tăng vọt trên cả nước. AP dẫn tuyên bố của người đứng đầu nước Mỹ trong một cuộc họp báo về đại dịch như sau: “Thật không may, sẽ có rất nhiều ca tử vong”.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ hiện là 8.397 và số người nhiễm là 308.210. Nước này hiện rất cần các trang phục bảo vệ cho nhân viên y tế cũng như trang thiết bị y tế.

Thống kê về dịch Covid-19 trên toàn cầu

Theo thống kê của Worldometers, trên toàn cầu hiện có 1.197.034 ca nhiễm Covid-19, gần 65.000 ca tử vong và 246.115 trường hợp đã bình phục kể từ khi virus corona chủng mới xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Hiện, hàng tỷ người đang sống trong các kiểu phong toả khác nhau, khoảng 50% dân số trên trái đất phải ở trong nhà, trường học và các cửa hàng phải đóng cửa nhằm giúp chặn bước lây lan của đại dịch Covid-19.

Tia hy vọng cho châu Âu

Trong khi tình hình ở Mỹ đang xấu đi nhanh chóng, Châu Âu có tia hy vọng dù vẫn tiếp tục hứng chịu mũi dùi của đại dịch, với số ca tử vong là trên 45.000.

Anh thông báo về số ca tử vong cao kỷ lục do Covid-19 gây ra, trong số các nạn nhân có cả một em bé 5 tuổi. Tổng số người chết vì virus corona chủng mới ở Anh hiện là 4.313, số ca tử vong trong ngày tăng vọt, với 708 trường hợp.

Tuy nhiên, đã có những thông tin lạc quan hơn từ Italia và Tây Ban Nha. Số ca nhiễm bệnh và tử vong ở hai nước này đã chậm lại, theo Reuters.

Tây Ban Nha, hiện vẫn trong tình trạng gần như phong toả toàn bộ, chứng kiến sự sụt giảm các ca tử vong ngày thứ hai liên tiếp, chỉ với 749 trường hợp, theo Worldometers.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này là 11.947, chỉ đứng sau Italia. Số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha cũng bớt dần.

Tuy vậy, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vẫn tuyên bố, kéo dài phong toả nước này tới 25/4.

Italia cũng thông báo số lượng bệnh nhân Covid-19 trong phòng chăm sóc tích cực lần đầu tiên đã giảm xuống. Ngoài ra, hôm 4/4, nước này đã ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần qua, theo Reuters.

Số ca tử vong ở Italia trong ngày hôm qua là 766, giảm từ mức đỉnh điểm gần 1.000 trường hợp chỉ cách đây một tuần.



Kêu gọi đeo khẩu trang

Một số nước, gồm cả Mỹ, Đức và Pháp trong vài ngày gần đây đã kêu gọi sử dụng khẩu trang nơi công cộng, dù trước đó họ cho rằng chỉ có các nhân viên y tế mới cần.

Thông báo đảo ngược này đã khiến nhiều người bối rối và tạo nên làn sóng dạy làm khẩu trang qua mạng.

Thông báo mới này được đưa ra sau khi có một số cuộc nghiên cứu cho thấy, các giọt bắn có virus có thể bay xa hơn phán đoán ban đầu. Và rằng, có bảo vệ dù bằng bất cứ thứ gì, đều hơn là không có.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã khuyến nghị người Mỹ sử dụng khẩu trang hoặc khăn nhằm làm chậm sự lây lan của virus. Mỹ là nước mới nhất đưa ra tuyên bố đảo ngược này. Tuy nhiên, bản thân ông Trump tuyên bố sẽ không dùng khẩu trang.

Lời kêu gọi của Mỹ có khả năng làm tình trạng thiếu hụt khẩu trang ở Mỹ và châu Âu tồi tệ hơn khi mà cả hai nơi đều dựa vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.



Hoài Linh