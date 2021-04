Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đang diễn ra. Hơn 704 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã được tiêm tại 153 quốc gia.

Hơn 704 triệu liều vắc-xin được sử dụng ở 153 quốc gia. Ảnh: Reuters

Mất vài năm thế giới mới đạt miễn dịch cộng đồng

Theo dữ liệu được hãng tin Bloomberg thu thập, tỷ lệ tiêm chủng mới nhất trên toàn cầu là 16,1 triệu liều một ngày.

Tại Mỹ, ngày càng có nhiều người được tiêm ít nhất một liều và tới giờ, 171 triệu người Mỹ đã được tiêm vắc-xin ngừa virus corona. Trong tuần qua, mỗi ngày có trung bình 3,03 triệu liều vắc-xin đã được Mỹ tiêm cho người dân.

Quan chức hàng đầu về bệnh lây nhiễm ở Mỹ Anthony Fauci cho hay, trong khi các loại vắc-xin tốt nhất được cho là hiệu quả tới 95% thì vẫn cần có một chiến dịch phối hợp để ngăn chặn đại dịch. Ông Fauci nói, nếu 70-85% dân Mỹ được tiêm chủng thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Trên quy mô toàn cầu, với tốc độ hiện tại là 16,1 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 được tiêm một ngày thì sẽ mất ít nhất là 22 tháng để đạt mức độ miễn dịch cộng đồng toàn cầu, theo Bloomberg. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm đang tăng đều đặn và các loại vắc-xin mới sắp được tung ra thị trường.

Số ca nhiễm tại châu Á tăng

Theo Reuters, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan hôm qua (8/4) đều đối mặt với số ca lây nhiễm tăng. Điều này làm xói mòn những hy vọng rằng châu Á có thể thoát khỏi tình trạng tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19.

Ấn Độ thông báo một con số kỷ lục về các ca nhiễm mới, 126.789 trường hợp. Đây là ngày thứ 3 trong tuần, số ca nhiễm ở nước này vượt quá con số 100.000. Nhà chức trách cho rằng việc tập trung đông người, lười đeo khẩu trang khi các cửa hàng và công sở mở cửa trở lại đã khiến các ca nhiễm tăng.

Số ca nhiễm tại Ấn Độ tăng khiến New Zealand phải ban lệnh cấm tạm thời bất cứ ai tới từ Ấn Độ trong vòng 2 tuần. Nước này thậm chí còn ngăn công dân New Zealand từ Ấn Độ về nước. New Zealand, hầu như đã tiêu diệt được virus corona ở trong nước, đã ghi nhận 23 ca nhiễm mới tại biên giới ngày 8/4. Trong số này có 17 ca từ Ấn Độ.

Hàn Quốc ngày 8/4 cũng ghi nhận 700 ca nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm cao nhất trong ngày kể từ tháng 1 và Thủ tướng nước này phải cảnh báo, có thể áp dụng các quy định mới về giãn cách xã hội.

Thái Lan, đang có kế hoạch tái mở cửa ngành du lịch, cũng thông báo số ca nhiễm mới hàng ngày lên tới 405 vào 8/4. Như vậy, tổng số ca nhiễm ở Thái Lan là 30.310, và nước này có 95 ca tử vong.

Một quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này đang đương đầu với làn sóng lây nhiễm mới và sẽ mất hơn 2 tháng mới có thể kiểm soát được dịch ở các tỉnh. Trong khi đó, việc kiểm soát dịch ở Bangkok có thể lâu hơn.

Trung Quốc đánh dấu những khu vực đã tiêm vắc-xin

Tại Bắc Kinh, nhà chức trách đã mã hoá các toà nhà bằng màu sắc để công chúng biết được tỷ lệ tiêm chủng của nhân viên trong các doanh nghiệp, như một phần của chiến dịch tiêm chủng cho hơn 560 triệu người vào tháng 6.

Theo đó, dấu hiệu màu xanh lá đã xuất hiện trong trung tâm mua sắm ở khu tài chính của thủ đô Bắc Kinh, với ý nghĩa tỷ lệ nhân viên được tiêm chủng ở khu vực này là hơn 80%. Các toà nhà khác có tỷ lệ tiêm chủng 40-80% được đánh dấu bằng biển màu xanh lam, trong khi tỷ lệ tiêm chủng dưới 40% sẽ được đánh dấu đỏ.

Mã hoá màu như trên gần như tương đồng với mã sức khoẻ kỹ thuật số của cá nhân – yếu tố phổ biến trong việc quản lý dịch Covid-19 của nước này vào năm ngoái.

Hoài Linh

Không hỗ trợ iframe