Tại phiên họp bế mạc hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh, các lãnh đạo của nhóm đã cam kết sẽ viện trợ 1 tỷ liều vắc xin ngừa Covid-19 cho thế giới.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 13/6 cho biết, các nước G7 dự kiến phân phối số vắc xin cam kết nói trên thông qua cả những kênh trực tiếp và chương trình chia sẻ COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đứng đầu. Ông Johnson thừa nhận, 1 tỷ liều vắc xin đóng góp của G7 vẫn còn quá ít so với con số 11 tỷ liều mà các chuyên gia WHO cho là cần thiết để chủng ngừa cho 70% dân số toàn cầu.

Nhân viên y tế đang tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân ở Mỹ. Ảnh: Al Jazeera.

Trong thông cáo chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm sau gần 2 năm, các lãnh đạo G7 tuyên bố, số vắc xin đóng góp sẽ dựa trên các mặt hàng xuất khẩu từ những nhà sản xuất nội địa của các nước thành viên. Ít nhất 700 triệu liều đã hoặc sẽ được xuất khẩu trong năm nay, trong đó ít nhất 50% số lượng vắc xin này đã được chuyển đến các nước bên ngoài nhóm.

G7 cam kết sẽ hợp tác cùng các doanh nghiệp tư nhân, khối G20 và các quốc gia khác để tăng mức đóng góp trong thời gian tiếp theo.

Cũng trong thông cáo chung, các lãnh đạo G7 kêu gọi tiến hành cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc "một cách kịp thời, minh bạch, căn cứ vào khoa học, do các chuyên gia dẫn đầu, dưới sự điều phối của WHO".

Trước đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus hôm 12/6 kêu gọi Trung Quốc hợp tác để tìm ra khởi nguồn của virus corona chủng mới sau khi có báo cáo về "những khó khăn trong chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu thô".

Campuchia ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục

Theo báo Khmer Times, Campuchia hôm 13/6 có 15 ca tử vong vì Covid-19, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi trên toàn quốc lên 335 người. Quốc gia Đông Nam Á ghi nhận ca bệnh đầu tiên thiệt mạng hôm 11/3.

Trong 24 giờ qua, Campuchia có thêm 468 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 38.427 người.

Trước tình trạng nhiều người dân không thực hiện các hướng dẫn phòng chống dịch sau khi nhà chức trách cho nới lỏng các biện pháp hạn chế, chính quyền Phnom Penh thông báo có thể tái áp phong tỏa một số khu vực ở thủ đô. Nhà chức trách ra lệnh cho các chủ công ty tư nhân, nhà máy và xí nghiệp phải tăng cường an ninh ở các lối ra, vào. Các nhà hàng phải đảm bảo giới hạn số khách phục vụ tại chỗ.

Chính quyền Phnom Penh cũng yêu cầu người dân duy trì giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người để làm chậm đà lây lan của mầm bệnh nguy hiểm.

Cùng ngày, tại tỉnh Preah Sihanouk, chính quyền địa phương đã quyết định kéo dài lệnh cấm bán rượu bia thêm 14 ngày, tới hết ngày 24/6, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát chuỗi lây nhiễm virus.

Số ca mắc mới ở Indonesia tăng vọt

Bộ Y tế Indonesia thống kê, chỉ trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 9.868 ca mắc mới, mức cao nhất một ngày trong gần 4 tháng qua. Nước này hiện là "ổ dịch" lớn nhất Đông Nam Á với trên 1,9 triệu ca mắc, trong đó 52.879 trường hợp đã tử vong.

Để đối phó với diễn biến dịch phức tạp, nhà chức trách kêu gọi tăng cường chiến dịch chủng ngừa Covid-19 đại trà cho dân. Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin để đáp ứng chỉ tiêu 700.000 liều/ngày trong tháng 6 và 1 triệu liều/ngày trong tháng 7.

Indonesia đã đặt mua 426 triệu liều vắc xin, trong đó 90 triệu liều bàn giao trong nửa đầu năm nay và số còn lại dự kiến sẽ nhận được trong nửa cuối năm. Theo Reuters, cho đến nay, quốc gia này đã tiêm hơn 31,6 triệu liều, tương đương khoảng 5,8% dân số được chủng ngừa đầy đủ nếu mỗi người cần tiêm đủ 2 liều.

Các tin đáng chú ý khác về đại dịch:

- Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 14/6 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho gần 176,7 triệu người, trên 3,8 triệu ca tử vong. Song, hơn 160,7 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục.

- Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với hơn 34,3 triệu ca mắc và 615.057 bệnh nhân không qua khỏi. Song, tình hình dịch tại xứ sở cờ hoa có nhiều tiến triển tích cực khi số ca mắc mới giảm mạnh so với mức kỷ lục hơn 300.000 ca/ngày hôm 8/1. Trong 3 ngày trở lại đây, số ca mắc đã giảm xuống dưới mức 10.000 ca/ngày.

- Nga hôm 13/6 thông báo có thêm 14.723 ca dương tính với Covid-19, mức cao nhất trong một ngày kể từ ngày 13/2, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên hơn 5,2 triệu. Tổng số ca tử vong vì dịch là 126.430 người, tăng 357 trường hợp trong vòng 24 giờ qua. Tại Moscow, số ca nhiễm mới đang ở mức cao nhất kể từ dịp Giáng sinh năm ngoái. Thị trưởng thành phố cho biết, các cư dân địa phương có thể tham gia rút thăm trúng thưởng xe hơi nếu đi tiêm chủng.

- Từ 0h ngày 13/6, Ba Lan mở cửa biên giới cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh. Nhà chức trách cũng tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng chống dịch, cho phép các địa điểm văn hóa như rạp hát, rạp chiếu phim và viện bảo tàng mở cửa trở lại với số lượng khách giới hạn.

- Bộ Y tế Peru cho biết, nước này đã chính thức khởi động chương trình tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho phụ nữ mang thai, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai với các diễn biến phức tạp hơn đợt bùng phát đầu tiên hồi năm ngoái.

Tuấn Anh

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.