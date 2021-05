Thế giới ghi nhận hơn 813.000 ca nhiễm mới và gần 13.000 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến sáng ngày 8/5, đại dịch thế kỷ đã lây mầm bệnh cho tổng cộng 157.500 người và cướp đi mạng sống của hơn 3,28 triệu người ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu.

Ấn Độ tiếp tục trải qua ngày đen tối với hơn 400.000 ca nhiễm mới và gần 4.200 người tử vong. Một số bang của nước này đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm hoặc phong tỏa từng phần, trong khi thủ đô New Delhi đang áp lệnh phong tỏa lần 3, có hiệu lực đến 10/5.

Ảnh: AP

Brazil cũng trải qua ngày chết chóc khi ghi nhận gần 2.000 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 419.114 trường hợp. Số ca nhiễm tăng thêm gần 73.500 lên hơn 15 triệu bệnh nhân.

Ở Nepal, nước láng giềng của Ấn Độ, đại dịch cũng ở mức báo động với hơn 9.000 ca nhiễm mới và 50 ca tử vong trong ngày qua. Như vậy, đến nay nước này đã ghi nhận hơn 377.600 người dương tính với Covid-19 và 3.579 trường hợp tử vong.

WHO cấp phép vắc-xin Sinopharm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cấp phép sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là lần đầu tiên WHO có quyết định như vậy với một loại vắc-xin do Trung Quốc phát triển và bào chế.

Trước đó, WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho các vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, và Moderna.

Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO là xác nhận của cơ quan này về tính an toàn và hiệu quả của một loại dược phẩm. Với vắc-xin ngừa Covid-19, điều này có nghĩa là vắc-xin đó sẽ được đưa vào chương trình phân phối toàn cầu Covax do WHO điều hành để cung cấp vắc-xin cho các quốc gia nghèo.

Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Nhật Bản, ngày 7/5, quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía tây cho đến ngày 31/5, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra các tỉnh Aichi ở miền trung và Fukuoka ở phía tây nam.

Trước đó, nhóm chuyên gia cố vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cảnh báo số ca nhiễm mới ở nước này có thể sẽ tăng sau kỳ nghỉ dài kết thúc vào ngày 5/5 và đề nghị chính phủ duy trì các biện pháp mạnh để chống dịch sau khi kỳ nghỉ này.

Với quyết định trên, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống không phục vụ đồ uống có cồn và đóng cửa trước 20h hàng ngày, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa.

Triều Tiên siết chặt chống Covid-19 ở biên giới



Trọng tâm chống dịch được chính quyền Kim Jong Un thực hiện ở khu vực biên giới liên Triều phía đông, cụ thể là huyện Kosong thuộc tỉnh Kangwon.

Các nhà chức trách yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm hướng dẫn phòng dịch và báo cáo ngay lập tức mọi sự việc bất thường.

Trước đó, báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cảnh báo dân chúng đề phòng những "vật thể lạ" bay lơ lửng trong không khí, được cho là các tờ rơi chống Bình Nhưỡng, với lý do chúng có thể mang virus corona chủng mới.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.



Thanh Hảo





