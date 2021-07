Trong vòng 2,5 tháng, đại dịch Covid-19 đã lấy đi mạng sống của một triệu người nữa, nâng tổng số người thiệt mạng vì virus trên toàn cầu lên hơn 4 triệu.

Covid-19 phá huỷ hàng chục triệu việc làm

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, đại dịch Covid-19 đã phá huỷ 22 triệu việc làm tại các quốc gia giàu có. Theo CNN, trong báo cáo hồi đầu tuần, OECD cảnh báo, trước năm 2023 tình hình việc làm ở khắp các quốc gia thuộc tổ chức này sẽ không phục hồi về mức trước đại dịch.

OECD ước tính, đại dịch Covid-19 đã làm hơn 8 triệu người thất nghiệp trong năm 2020 và khoảng 14 triệu người khác cũng không tích cực tìm kiếm việc làm. Tính đến cuối năm 2020, số người thất nghiệp ít nhất 6 tháng đã tăng hơn 60% so với mức trước đại dịch. Con số này tiếp tục tăng trong quý 1 của năm 2021.

Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 4 triệu

Theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống tại Đại học John Hopkins, Mỹ, số người thiệt mạng vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt quá 4 triệu. Con số thiệt hại này gần tương đương với dân số ở Los Angeles.

Theo tờ The New York Times, đầu tiên, virus corona mất 9 tháng để cướp đi sinh mạng của một triệu người. Số ca tử vong do virus corona gây ra tăng lên 2 triệu chỉ trong 3,5 tháng và chỉ mất 3 tháng, virus đã khiến số người chết tăng thành 3 triệu. Tới giờ, nó chỉ mất 2,5 tháng để lấy đi mạng sống của một triệu người nữa.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi con số 4 triệu người chết là một dấu mốc bi thảm và cho hay, số người chết tiếp tục tăng phần lớn là do các phiên bản nguy hiểm của virus và sự bất bình đẳng trong phân phối vắc xin.

Thủ tướng Luxembourg rời bệnh viện

Theo The Guardian, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ngày 8/7 đã rời bệnh viện sau 4 ngày chữa trị vì mắc Covid-19. Giới chức nước này cho biết, tình hình sức khoẻ của Thủ tướng đã cải thiện, cho phép ông trở lại làm việc ngay trong tuần này.

Nhà lãnh đạo này mới tiêm một liều vắc xin ngừa Covid-19 và có lẽ đã nhiễm virus corona ngay trước khi dự hội nghị của Liên minh châu Âu ở Brussels hồi tuần trước.

Nga đề nghị cung cấp vắc xin cho Triều Tiên

Hãng BBC đưa tin, Nga một lần nữa đề nghị cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 cho Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói người dân chuẩn bị cho hậu quả tồi tệ chưa từng có.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay, Nga đã vài lần đề nghị cung cấp vắc xin cho Triều Tiên. Moscow cũng nói với Bình Nhưỡng rằng “không phải ai cũng có thể chịu đựng những hạn chế mạnh mẽ chưa từng có”, giữa lúc phong toả chặt chẽ dẫn tới tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ở Triều Tiên.

Triều Tiên đã từ chối vắc xin, viện trợ từ một loạt quốc gia và đóng chặt biên giới. Tuy nhiên, quyết định này đã ảnh hưởng tới giao thương của Triều Tiên với Trung Quốc, nguồn cung thực phẩm và nhiên liệu chính của nước này.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Kim Jong Un thừa nhận Triều Tiên đang đối mặt với thiếu hụt lương thực và mô tả là tình hình rất căng thẳng. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay.

Thế vận hội Tokyo diễn ra mà không có khán giả

Người hâm mộ sẽ không được phép có mặt trên các sân vận động và các khu vực thi đấu ở Tokyo (Nhật Bản), khi Thế vận hội bắt đầu trong hai tuần nữa, Thị trưởng Tokyo cho biết sau khi họp với các nhà tổ chức sự kiện.

Điều đó có nghĩa là Thế vận hội sẽ là một sự kiện chủ yếu dành cho truyền hình, sau khi Chính phủ Nhật đặt thủ đô Tokyo vào tình trạng khẩn cấp do Covid-19.

Hoài Linh

