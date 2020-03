Tính đến sáng 25/3 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 400.000, hiện ở mức hơn 417.000, với hơn 18.600 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm tăng khoảng 100.000 chỉ trong vòng 2 ngày.

Italia tiêu tan hi vọng

Số người chết do virus corona chủng mới tại Italia lại tăng vọt trong 24 giờ qua – Cơ quan bảo vệ dân sự cho biết tối hôm 24/3 (giờ địa phương), ngược lại với chiều hướng đi xuống trong 2 ngày trước đó, làm tan biến hi vọng rằng đại dịch đang thuyên giảm tại quốc gia này.

Một con phố không người ở Vertova, vùng Lombardy, Italia hôm 24/3

Số ca tử vong đã tăng 743, con số cao thứ 2 kể từ khi đại dịch bùng nổ ở miền bắc nước này từ ngày 21/2, đưa tổng số người chết tại đây lên 6.820, trong số 69.176 người nhiễm bệnh. Thủ tướng Giuseppe Conte đã tăng mức phạt cho những ai vi phạm lệnh phong toả, từ mức 222 USD trước đó lên mức từ 430 USD (khoảng 10 triệu đồng) đến 3.227 USD (hơn 75 triệu đồng) cho những ai bị bắt gặp ra đường mà không có lý do chính đáng.

Tây Ban Nha cầu cứu NATO

Tương tự ở Tây Ban Nha, đại dịch Covid-19 vẫn chưa hề có dấu hiệu đổi chiều. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 514 người thiệt mạng, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên trên 2.800, trong khi số ca nhiễm gần chạm ngưỡng 40.000. Quân đội nước này hôm 24/3 đã cầu cứu sự trợ giúp nhân đạo từ NATO trong cuộc chiến chống chọi lại dịch bệnh, trước tình hình số nhân viên y tế nhiễm virus ở nước này tăng cao, chiếm tới 13,6% tổng số ca nhiễm.

Số lượng trang thiết bị bao gồm 1,5 triệu khẩu trang y tế, 500.000 kit thử nhanh Covid-19, 450.000 mặt nạ dưỡng khí và 500 máy thở đã được Tây Ban Nha đề xuất trong kiến nghị chính thức được Bộ Quốc phòng nước này gửi đến Trung tâm phối hợp ứng phó thảm họa châu Âu - Đại Tây Dương (EADRCC) thuộc NATO.

Nhân viên y tế đứng trước cửa sân trượt băng Palacio de hielo tại Madrid, nơi đã được biến thành một nhà xác tạm thời cho những nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19

Số người chết tại Pháp tiếp tục tăng

Tại Pháp, virus Sars-CoV-2 đã giết chết thêm 240 người – Bộ trưởng Y tế nước này cho biết hôm 24/3, đưa tổng số ca tử vong tại đây lên 1.100. Bộ trưởng Jerrome Salomon cho biết có ít nhất 22.300 người đã có chẩn đoán dương tính với virus tại Pháp, với 10.176 người phải nhập viện và 2.516 trường hợp đang phải chăm sóc đặc biệt. Các quan chức nước này cũng tin rằng con số được ghi nhận không phản ánh đúng số liệu thật, vì chỉ những người có biểu hiện triệu chứng nặng thường mới được xét nghiệm.

Số người chết tăng kỷ lục, nửa dân số Mỹ được lệnh ở nhà

Tại Mỹ, theo thống kê của CNN, đã có ít nhất 52.381 ca nhiễm virus Sars-CoV-2 được phát hiện và xét nghiệm trong hệ thống y tế công của nước này, trong đó ít nhất 680 người đã thiệt mạng. Trong ngày 24/3 đã có ít nhất 139 trường hợp tử vong do virus, con số tử vong cao nhất kể từ khi đại dịch bùng nổ tại Mỹ. Các ca nhiễm đến từ khắp 50 bang, thủ đô Washington D.C và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ, cũng như các ca trở về từ nước ngoài. Thêm 5 bang và 9 thành phố đã ban bố lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà, sẽ có hiệu lực trong tuần này. Như vậy, đến giữa tuần này, dự kiến hơn 176 triệu người Mỹ sẽ sống dưới lệnh trú ẩn tại nhà, tương đương với khoảng 54% dân số.

Cửa phòng cấp cứu tại bệnh viện St. Barnabas, New York để mở hôm 23/3

Thành phố New York, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus với ít nhất 14.776 ca nhiễm, đã quyết định phóng thích 300 tù nhân ngay lập tức, do những lo ngại về Covid-19, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết hôm 24/3. Ông cho biết thêm rằng khoảng 700 tù nhân nữa cũng đang được cân nhắc thả tự do. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã đưa ra cảnh báo về “các con số khổng lồ đáng lo ngại” trong tỉ lệ lây nhiễm virus ở bang này, cho biết cứ 3 ngày số ca nhiễm lại tăng gấp đôi.

Nga gửi tàu chở xe cứu thương quân đội đến Syria.

Một tàu chở hàng của Hải quân Nga đang trên đường đến Syria, chở nhiều xe cứu thương và một xe công-ten-nơ chở hàng trên boong tàu – Reuters đưa tin. Syria thông báo về ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên hôm 22/3, sau nhiều tuần bác bỏ các cáo buộc của phe đối lập cho rằng căn bệnh đã lây lan đến đất nước với hệ thống y tế yếu kém này. Nga đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ năm 2015.

Anh Thư