Theo số liệu của đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 8/4, toàn thế giới có 1.426.096 ca nhiễm Covid-19, trong đó bao gồm 81.865 trường hợp tử vong. Dịch tiếp tục chuyển biến xấu tại Mỹ và châu Âu.

Hơn 10.000 người chết tại Pháp

Tổng số người chết do virus corona chủng mới tại Pháp đã vượt quá 10.000 người, sau khi nước này trải qua ngày tang tóc nhất kể từ đầu đại dịch với 1.417 ca tử vong mới – số liệu của Bộ Y tế Pháp công bố hôm 7/4 cho biết. Hiện tổng số người chết ở Pháp là 10.343.

Bác sĩ và y tá chăm sóc cho một bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Peupliers, Paris hôm 7/4

Ông Jerome Salomon, lãnh đạo cơ quan y tế công của nước này cho biết Pháp vẫn chưa chạm tới đỉnh dịch.

“Chúng ta vẫn chưa ở đỉnh điểm của đại dịch, vì mỗi đêm lại có thêm một ít bệnh nhân phải nhập viện và thêm một ít bệnh nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng ta đã đạt đến một mức độ chưa từng có trong lịch sử tại Pháp. Chúng ta vẫn đang ở trong giai đoạn đi lên của đại dịch, kể cả khi nó có chậm lại một chút”, ông Salomon cho biết.

Anh có thêm 786 người chết

Tổng số người chết do Covid-19 ở Anh đã tăng thêm 786 người trong 24 giờ qua, theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế nước này. Tính đến 9h sáng 7/4 (giờ địa phương), 55.242 người đã cho kết quả dương tính với virus trong số hơn 200.000 người được xét nghiệm ở Anh, trong đó có 6.159 người không qua khỏi.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab phát biểu trước báo giới hôm 7/4

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cho hay, tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Boris Johnson đang ổn định và gọi ông là một “chiến binh”. Ông Raab cho biết thêm, ông Johnson “không chỉ là Thủ tướng, với tất cả chúng tôi trong nội các, ông ấy còn là một đồng nghiệp và là một người bạn”. Ông Johnson đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt tối 6/4. Nữ hoàng Elizabeth hôm 7/4 đã gửi lời động viên đến Thủ tướng Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/4 cho biết, các quan chức Anh đã liên hệ với Nhà Trắng để đề nghị viện trợ 200 máy thở. Ông nói, các quan chức Mỹ đang làm việc với các nhà sản xuất để cung cấp lượng máy thở trên cho nước đồng minh. “Chúng ta sẽ giải quyết đề nghị này cho họ”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Bang New York thêm nhiều người thiệt mạng

Hôm 7/4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết đã có ít nhất 5.489 người chết do Covid-19 trong bang này, tăng 731 người so với con số 4.758 của ngày trước đó. “Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày”, ông nói. Số người tử vong tăng trở lại sau 2 ngày có dấu hiệu giảm nhẹ đã làm tiêu tan hi vọng mà Tổng thống Donald Trump gọi là “ánh sáng cuối đường hầm”.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo

Tương tự, Thống đốc bang lân cận New Jersey, ông Phil Murphy trong ngày 7/4 thông báo bang này đã ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất trong một ngày kể từ đầu đại dịch, với thêm 232 người chết.

Thống đốc bang California Gavin Newsom hôm 7/4 thông báo sẽ bắt đầu gửi 500 máy thở đến New York, New Jersey và Illinois, các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Ông Newsom cho biết, California sẽ cho mượn 500 máy thở này.

Thống đốc bang California Gavin Newsom

Ngoài ra, sau New York, Illinois là bang tiếp theo đã thả tự do cho hơn 1.100 tù nhân thuộc diện rủi ro thấp, do lo ngại về sự bùng phát của đại dịch trong các nhà tù.

Đến sáng 8/4 (giờ Việt Nam), Mỹ có ít nhất 396.223 ca nhiễm Covid-19, với 12.722 trường hợp tử vong. Trong ngày 7/4 (giờ Mỹ), ít nhất 19.351 ca nhiễm mới và 1.305 ca tử vong mới được ghi nhận.

Thành phố New York vắng vẻ giữa đại dịch

Số ca nhiễm và tử vong mới tại Tây Ban Nha tăng trở lại

Tỉ lệ ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng trở lại sau xu hướng tụt giảm trong vòng một tuần liên tiếp. Theo số liệu do Bộ Y tế nước này công bố hôm 7/4, đã có thêm 743 người chết do virus trong vòng 24 giờ từ ngày 6-7/4, tăng nhẹ so với số liệu trước đó.

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện Vall d'Hebron ở Barcelona, Tây Ban Nha hôm 6/4

Số ca nhiễm hiện đang được điều trị đã từ 81.540 tăng lên thành 83.504. Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức tăng số bệnh nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), với 130 ca mới. Trong ngày trước đó, chỉ có 70 trường hợp phải vào ICU.

Tổng cộng, đến nay Tây Ban Nha đã có 141.942 ca nhiễm Covid-19, cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Nước này đã ghi nhận 14.045 trường hợp tử vong.

Hàng trăm bác sĩ đã tử vong tại Italia

94 bác sĩ và 26 y tá đã thiệt mạng do virus Sars-CoV-2 tại Italia, Hiệp hội bác sĩ Italia và Liên đoàn y tá Italia cho biết hôm 7/4. Ngoài ra, có tới 6.549 y tá bị nhiễm virus tại nước này. Đến hôm 6/4, tổng số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh trên cả nước là 12.681, theo Viện Y tế Italia.

Các bác sĩ làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Celio Military Polyclinic ở Rome, Italia hôm 1/4

Italia hiện ghi nhận 135.586 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 17.127 ca tử vong và 24.392 người khỏi bệnh. Italia vẫn là nước có số người chết do Covid-19 cao nhất thế giới.

Anh Thư