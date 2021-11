Việc nới lỏng quy định giãn cách trong các nhà hàng tại Singapore sẽ có hiệu lực từ hôm nay (22/11).

Theo tờ Strait Times, số người được phép ngồi tụ tập trong các nhà hàng ở Singapore sẽ được tăng từ hai lên năm người/nhóm, và những thực khách này không nhất thiết phải là thành viên trong cùng một gia đình.

“Việc nới lỏng quy định là cứu cánh cho tất cả các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống. Các quán ăn của tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho những nhóm thực khách lớn hơn, chẳng hạn như thay đổi cách bố trí bàn ghế và chỗ ngồi”, cô Khoh Wan Chin, đối tác của chuỗi nhà hàng Sunday Folks nói.

Người dân Singapore tới nhà hàng hôm 21/11. Ảnh: Strait Times

Phần lớn những người dân Singapore trả lời phỏng vấn tờ Strait Times đều hân hoan đón mừng việc nới lỏng quy định giãn cách, đồng thời nói rằng họ có ý định hoặc đã lên kế hoạch ăn tối với bạn bè và đi thăm người thân trong thời gian tới.

“Việc nới lỏng giãn cách rất đáng hoan nghênh, nhưng có vẻ giới chức Singapore đã triển khai việc này sớm hơn. Bởi họ đã cho nới lỏng lệnh hạn chế đối với các sự kiện như đám cưới, hòa nhạc, cũng như Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg 2021”, anh Tham Shen Hong làm việc trong lĩnh vực phần mềm phấn khởi cho biết.

“Tôi rất muốn gặp người thân của mình, khi họ tới thăm tôi trong cuối tuần tới. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn lo lắng về thời điểm một số lệnh hạn chế mới sẽ được áp đặt trong tương lai”, một giáo viên tên Mahes nói.

Tuy nhiên theo Strait Times, việc nới lỏng lệnh hạn chế sẽ không áp dụng đối với những người dân Singapore chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 tới nhà hàng ăn uống.

Nhiều quốc gia Thái Bình Dương tiêm chủng thấp

Theo chuyên gia Alexandre Dayant làm việc tại Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở ở Sydney, Australia, một số quốc gia ở Thái Bình Dương như Papua New Guinea, Vanuatu và Quần đảo Solomon sẽ mất hàng năm trời để tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

“Khi nhìn vào những gì đang xảy ra ở Papua New Guinea và phần còn lại của tiểu vùng Melanesia, tôi đã khá sốc. Dựa theo biểu đồ của chúng tôi, tỷ lệ người trưởng thành ở Papua New Guinea được nhận đủ liều vắc xin sẽ không vượt quá 36% vào tháng 8/2026”, chuyên gia Alexandre Dayant làm việc Viện nghiên cứu Lowy nói với tờ The Guardian hôm 21/11.

“Điều này rất đáng lo ngại, bởi nó đã làm dấy lên câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với những quốc gia không đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trong tương lai. Liệu những nước đó có bị thế giới ‘ruồng bỏ’ vì tỷ lệ tiêm chủng thấp”, chuyên gia Dayant nói thêm.

Theo chuyên gia Dayant, lý do khiến tỷ lệ tiêm vắc xin vắc phòng Covid-19 ở Papua New Guinea và một số quốc gia khác ở Thái Bình Dương thấp không nằm ở việc nguồn cung ứng vắc xin bị hạn chế, mà bởi các thông tin sai lệch.

“Một trong những lý do lớn nhất của việc chần chừ tiêm chủng vắc xin là thông tin sai lệch. Thông tin sai lệch lan truyền nhanh hơn virus ở khu vực Thái Bình Dương. Nền tảng mạng xã hội là nguồn thông tin quan trọng ở những quốc gia trên, và thông tin sai lệch làm suy yếu những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc đưa vắc xin tới cho người dân sinh sống tại đây”, chuyên gia Dayant nhận định.

Bang Mỹ dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp do Covid-19



“Lệnh tình trạng khẩn cấp tại bang Mississippi có liên quan tới Covid-19 đã qua đi, khi số lượng người tiêm vắc xin phòng bệnh tăng lên và số ca nhập viện cũng giảm”, Thống đốc bang Mississippi, ông Tate Reeves nói với hãng tin AP hôm 21/11.

Theo hãng AP, lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại bang Mississippi đã có hiệu lực từ hôm 14/3, khi nó cho phép thống đốc bang này được phép điều động vệ binh quốc gia tới các điểm xét nghiệm và tiêm chủng Covid-19.

Một số quan chức giấu tên của bang Mississippi nói rằng, đã có hơn 3 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 được sử dụng tại bang này, kể từ khi chính quyền nơi đây phát động chiến dịch tiêm chủng.

Một số diễn biến khác về dịch bệnh

Cập nhật lúc 5h sáng ngày 22/11 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 257,7 triệu người và cướp đi mạng sống của 5,1 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 232,6 triệu trường hợp.

Tờ Channel News Asia cho biết, Chính phủ Áo từ hôm nay (22/11) sẽ cho áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài trong một số trường hợp cần thiết như tới hiệu thuốc, đi gặp bác sĩ hoặc tập thể dục. Các nhà hàng và cửa hàng sẽ phải đóng cửa, trong khi những lễ hội hoặc sự kiện lớn phải hủy bỏ.

Dự kiến, lệnh phong tỏa toàn quốc được Chính phủ Áo áp đặt sẽ kéo dài trong khoảng 10-20 ngày tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh ở nước này.

Tờ Channel News Asia dẫn số liệu của các cơ quan y tế Áo cho biết, hiện có khoảng 66% dân số nước này được nhận đủ liều vắc xin, và đây là tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ thuộc hàng thấp nhất ở các quốc gia Tây Âu.

Tuấn Trần

