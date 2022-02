Virus corona đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.671.154 triệu người kể từ khi nó bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ mọi hạn chế Covid-19 dù số ca nhiễm tăng kỷ lục. Chính phủ nước này cho biết, virus corona không còn bị coi là căn bệnh nguy hiểm về mặt xã hội.

Theo hãng tin CNN, điều này cũng có nghĩa là yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang trong nhà, việc sử dụng thẻ thông hành Covid-19 để vào các quán bar, nhà hàng và các địa điểm trong nhà, nghĩa vụ pháp lý phải tự cách ly khi dương tính với virus corona ở Đan Mạch đều kết thúc.

Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke nói: "Không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, chúng tôi đã hứa với mọi công dân Đan Mạch rằng chúng tôi sẽ chỉ đưa ra những hạn chế nếu nó thực sự cần thiết và chúng tôi sẽ dỡ bỏ ngay khi có thể. Đó là những gì đang xảy ra lúc này".

Toàn cầu có 5,6 triệu người tử vong vì Covid-19. Ảnh: ABC News

Việc tiêm phòng rộng khắp và tiêm tăng cường đã giúp Đan Mạch mở cửa trở lại. Ông Heunicke cho biết thêm, số lượng bệnh nhân nhập viện và được chăm sóc đặc biệt đang giảm mỗi ngày nhờ vào việc tiêm chủng.

Theo Our World in Date, 81% dân số Đan Mạch đã được tiêm phòng đầy đủ.

Khi được hỏi về việc tiêm phòng bắt buộc, ông Heunicke nói: "Thật may mắn là ở Đan Mạch, chúng tôi không cần tới việc đó... Tôi thực sự hạnh phúc vì chúng tôi không cần bắt buộc làm điều đó".

Soren Brostrom, Tổng giám đốc cơ quan y tế Đan Mạch cho hay, số ca mắc Covid-19 ở nước này rất cao nhưng mối liên kết giữa số ca nhiễm và bệnh nặng đã bị phá vỡ.

Đan Mạch, đất nước với 5,8 triệu dân, trong vài tuần qua đã chứng kiến 50.000 ca mắc mới mỗi ngày, nhưng số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tích cực đã giảm.

Một số quốc gia cũng đang đi theo hướng của Đan Mạch.

Tuần trước, vùng England thuộc Vương quốc Anh đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế nội địa: không bắt buộc đeo khẩu trang ở bất cứ đâu, không cần trình thẻ tiêm chủng ở bất kỳ địa điểm nào và người dân không còn được khuyên nên làm việc tại nhà. Yêu cầu pháp lý duy nhất là tự cách ly nếu dương tính với virus corona.

Vận động viên, huấn luyện viên dự Thế vận hội Bắc Kinh mắc Covid-19 tăng nhanh

Hãng tin ABC News dẫn lời các nhà tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh ngày 1/2 cho biết, tỷ lệ các vận động viên và quan chức các đội dương tính với virus corona cao hơn nhiều so với những người khác đến Trung Quốc vì Olympic Bắc Kinh.

Theo số liệu được nhà tổ chức địa phương cung cấp, trong số 379 vận động viên và quan chức các đội tới Trung Quốc vào ngày 31/1, có 11 ca mắc Covid-19. Tất cả những người này đã được đưa đi cách ly để hạn chế sự lây lan của virus và có thể bỏ lỡ thi đấu.

Tỷ lệ vận động viên và quan chức đội mắc Covid-19 là 2,9%, so với 0,66% của những người liên quan tới Olympic (nhân viên, các nhà báo....). Trong ba ngày, từ 29/1 tới hết ngày 31/1, số vận động viên và quan chức đội mắc Covid-19 cao hơn 40% so với những người khác tới Bắc Kinh vì sự kiện thể thao sắp diễn ra này.

Kể từ ngày 23/1, có tổng số 200 ca dương tính với Covid-19 đã được ghi nhận ở những người tới dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Trong số này có 67 vận động viên và quan chức đội.

Cập nhật diễn biến nổi bật về Covid-19 trên thế giới

- Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa mắc Covid-19, hai ngày sau giành chiến thắng lớn bất ngờ trong cuộc bầu cử đột xuất hồi cuối tuần trước. Tờ The Guardian dẫn thông báo từ văn phòng của nhà lãnh đạo này cho biết, ông Costa sẽ cách ly trong thời gian 7 ngày.

- Một số người Hong Kong giàu có đang thuê máy bay tư nhân đưa họ và vật nuôi của họ rời thành phố này. Theo CNA, đây là giải pháp cuối cùng, tốn kém của họ khi thành phố này áp dụng nhiều hạn chế liên quan tới đại dịch Covid-19.

- Virus corona đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.671.154 triệu người kể từ khi nó bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12/2019. Mỹ là nơi có nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất 886.687 ca, tiếp theo là Brazil 627.138 ca và Ấn Độ 496.242 ca. Tuy nhiên, theo ước tính của WHO, tổng số người tử vong do Covid-19 có thể cao hơn 2-3 lần.

- Mức độ tin tưởng vào hệ thống y tế công cộng ở Cuba khá cao với 95% số trẻ từ 2 tới 18 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ và tỷ lệ ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này khá thấp. Cuba hiện là quốc gia duy nhất tiêm phòng Covid-19 cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi.

- Hãng Reuters dẫn tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, cho đến nay không có bằng chứng về bất kỳ sự khác biệt nào về mức độ nghiêm trọng giữa biến thể phụ Omicron và biến thể Omicron gốc. Biến thể phụ Omicron hay còn gọi là Omicron tàng hình, BA.2 được cho là dễ lây nhiễm hơn phiên bản Omicron ban đầu BA.1 nhưng khoảng cách của hai phiên bản nhỏ hơn nhiều so với khoảng cách của Omicron và Delta.

