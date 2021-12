Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio hôm 6/12 đã chính thức công bố lệnh tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc đối với toàn bộ người làm việc trong lĩnh vực tư nhân ở thành phố.

Theo Thời báo New York, ông De Blasio cho biết các biện pháp “chưa từng có tiền lệ ở Mỹ” này, sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 27/12, được áp dụng nhằm ngăn chặn từ sớm làn sóng Covid-19 mới, cũng như giảm số ca lây nhiễm trong mùa đông và những ngày nghỉ lễ.

“Biến thể Omicron đang ở đây, và dường như có khả năng lây nhiễm cao hơn”, Thị trưởng New York nói với trang tin MNSBC. “Đây là khoảng thời gian tồi tệ khi những tháng mùa đông đã đến”.

Ông De Blasio cũng thông báo, quy định tiêm vắc xin khi đến nhà hàng và các cơ sở giải trí sẽ được áp dụng với cả trẻ từ 5 đến 11 tuổi kể từ ngày 14/12. Yêu cầu tiêm chủng đối với người lớn tại những địa điểm này cũng sẽ tăng từ một mũi lên hai mũi từ ngày 27/12.

Ảnh: AP

Ngày 2/12, toàn bang New York đã ghi nhận 5 ca mắc biến thể Omicron đầu tiên. Số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày ở thành phố New York cũng tăng nhanh chóng trong những tuần qua. So với đầu tháng 11, con số này đã tăng tới 75%.

Nam Phi sẵn sàng ứng phó với biến thể Omicron

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 6/12 thông báo, các cơ sở trong nước đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân Covid-19, giữa lúc biến thể Omicron có nguy cơ đẩy Nam Phi vào làn sóng dịch thứ 4.

Phát biểu trong một bản tin hàng tuần, Tổng thống Ramaphosa cho biết biến thể Omicron dường như đang thống trị số ca nhiễm mới ở hầu hết 9 tỉnh, đồng thời kêu gọi nhiều người dân tham gia tiêm phòng hơn nữa.

Nhà lãnh đạo Nam Phi cũng cho biết, ông sẽ sớm triệu tập Hội đồng Chỉ đạo phòng chống virus corona quốc gia để xem xét diễn biến của đại dịch, và quyết định xem có cần các biện pháp tiếp theo để giữ an toàn cho người dân hay không.

Tuần trước, số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày ở Nam Phi đã tăng tới hơn 16.000 ca vào ngày 3/12, so với khoảng 2.300 ca vào ngày 29/11.

Ấn Độ thúc giục người dân tiêm chủng

Giới chức Ấn Độ hôm 6/12 cho biết, số ca nhiễm biến thể Omicron trong nước đã tăng lên 21 vào cuối tuần qua, đồng thời thúc giục người dân đẩy mạnh việc tiêm phòng.

Theo hãng thông tấn Reuters, số ca nhiễm biến thể Omicron ở Ấn Độ tập trung nhiều nhất ở bang Rajasthan với 9 trường hợp, tiếp theo bang Maharashtra với 8 trường hợp. Bang Karnataka ghi nhận 2 ca nhiễm Omicron, trong khi bang Gujarat và thủ đô New Delhi mỗi nơi ghi nhận 1 ca nhiễm.

"Người dân Delhi cần phải tiêm phòng đầy đủ, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách trong xã hội", Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Satyendar Jain viết trên Twitter. Ông cũng cho biết bệnh nhân Omicron đầu tiên của thành phố đang được điều trị tại một bệnh viện do nhà nước quản lý.

Dù hầu hết ca nhiễm biến thể Omicron ở Ấn Độ đều đến từ nước ngoài, song các chuyên gia y tế nước này cảnh báo biến thể mới có thể đã lây lan ra ngoài cộng đồng.

Philippines dần mở cửa trường học

Một số trẻ em ở thủ đô Manila đã trở lại trường học vào ngày 6/12 sau gần 2 năm tạm nghỉ, dù vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp và ngồi bàn học có gắn tắm chắn nhựa. Đây là một phần trong quá trình thí điểm việc mở cửa trở lại đối với 28 trường học ở khu vực Manila, và hướng tới 100 trường học ở các khu vực có nguy cơ thấp hơn trên cả nước, vốn được triển khai từ tháng trước.

Chính phủ Philippines đặt mục tiêu mở cửa trở lại tất cả các trường học vào tháng 1 năm sau, giữa lúc số ca nhiễm Covid-19 trong nước có chiều hướng giảm còn các chiến dịch tiêm phòng đang được đẩy mạnh. Nhiều bậc phụ huynh cũng hoan nghênh động thái này. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa vẫn được áp dụng đối với học sinh, chẳng hạn như giới hạn sĩ số trong một lớp học chỉ ở mức 15 em.

Philippines tuần trước đã tổ chức đợt tiêm chủng đại trà kéo dài 3 ngày để tăng cường việc triển khai vắc xin Covid-19. Tính đến ngày 2/12, khoảng 34% trong số 110 triệu người dân Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ.

Việt Anh

