Cơ quan An ninh Y tế Anh ngày 11/12 công bố thêm 633 ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 1.898.

Theo báo Guardian, đây là số ca nhiễm Omicron cao nhất trong ngày ở Anh kể từ khi biến thể mới được phát hiện vào tháng trước, tăng 50% so với ngày trước đó.

Các nhà khoa học của trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Dịch tễ London (LSHTM) dự đoán rằng, biến thể Omicron có thể gây ra từ 25.000 đến 75.000 ca tử vong ở Anh trong vòng 5 tháng tới nếu không có những hạn chế khắt khe hơn. Nhóm chuyên gia nhận định, tối đa 2.400 ca nhập viện hàng ngày, thấp hơn 40% so với mức cao điểm vào mùa đông năm ngoái, là kịch bản lạc quan nhất nếu Anh vẫn thực hiện kế hoạch B trong phòng chống Covid-19.

Tiến sĩ Nick Davies, một trong những chuyên gia của LSHTM, cho biết Omicron đang lây lan “rất nhanh” và “đáng quan ngại”, có khả năng là biến thể thống trị ở Anh vào cuối năm nay.

Đài Loan ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên

Người dân đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở một ga tàu điện ngầm tại Đài Bắc. Ảnh: Reuters

Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/12 ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, đều là du khách đến từ nước ngoài. Theo Reuters, các ca nhiễm được phát hiện ở du khách từ Anh, Eswatini và Mỹ. Các bệnh nhân đã được xét nghiệm khi nhập cảnh và trải qua hai tuần cách ly.

Cùng ngày, Đài Loan ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới, đều là những ca nhập cảnh, đồng thời không ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Trung Quốc thắt chặt xét nghiệm người nhập cảnh

Trung Quốc đã yêu cầu một số thành phố biên giới tăng cường cảnh giác trước đại dịch bằng nhiều biện pháp, trong đó có xét nghiệm bắt buộc cho các du khách nhập cảnh. Kể từ giữa tháng 10, số ca Covid-19 trong cộng đồng có triệu chứng đã lên tới hơn 2.000 trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, phần nhiều ở các thị trấn nhỏ miền Bắc giáp biên giới Nga và Mông Cổ.

Theo nội dung một thông cáo của Trung Quốc, những người định rời các thành phố có cửa khẩu biên giới để tới những nơi khác ở nước này phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi rời đi, trừ những người đến từ các thành phố có cảng nhập cảnh kết nối với Hong Kong hay Macau. Trong khi đó, theo cơ quan quốc gia kiểm soát dịch Covid-19, du khách đến từ những thành phố trên sẽ phải tiến hành ít nhất 1 lần xét nghiệm.

Cũng trong ngày 11/12, một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho hay nước này đã tiêm chủng cho 1,41 tỷ người, tương đương 82,5% dân số. Trong đó, khoảng 1,16 tỷ người đã được tiêm đủ liều vắc xin Covid-19.

Hãng ống tiêm Ấn Độ yêu cầu dỡ lệnh đóng cửa nhà máy

Hindustan Syringes and Medical Devices (HMD), nhà sản xuất ống và kim tiêm lớn nhất Ấn Độ, đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi thu hồi lệnh đình chỉ sản xuất. Đây là một phần của các lệnh đóng cửa nhà máy do New Delhi áp đặt nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí trong nước.

“Việc đóng cửa các nhà máy sản xuất kim tiêm và ống tiêm sẽ tạo ra sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng”, Rajiv Nath, Giám đốc điều hành HMD, cho biết trong một bức thư gửi tới văn phòng Thủ tướng Modi hôm 11/12. "Điều này có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc nói chung và chương trình tiêm phòng Covid-19 nói riêng, dẫn đến sự thiếu hụt lớn cùng nhiều vấn đề liên quan khác".

Ông Nath cũng cho rằng, chính phủ phải cho phép các nhà máy hoạt động theo Đạo luật Quản lý Thảm họa Quốc gia.

Quan chức Australia kêu gọi nới lỏng các biện pháp hạn chế

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg hôm 11/12 cho biết, nước này phải nới lỏng các hạn chế phòng chống Covid-19 để thúc đẩy phục hồi kinh tế, ngay cả khi số ca nhiễm hàng ngày trong nước đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua.

"Các bang cần giữ bình tĩnh và tiếp tục mở cửa, đồng thời không phản ứng thái quá với biến thể Omicron", Bộ trưởng Frydenberg nói trước các phóng viên tại Melbourne. "Sự phục hồi kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào điều này. Chúng ta hiện có tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao kỷ lục, và điều đó đã được chứng minh là một biện pháp phòng thủ quan trọng để chống lại Covid-19".

Australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với gần 90% dân số trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, nước này vẫn ghi nhận 1.753 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, tăng khoảng 3% so với tuần trước và là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ ngày 29/10.

Dù một số biện pháp hạn chế đã được nới lỏng khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai, việc đi lại giữa một số bang ở Australia vẫn bị cấm. Cùng với đó, việc giới hạn sức chứa trong các cửa hàng và nhà hàng vẫn được thực thi nghiêm ngặt.

Việt Anh

