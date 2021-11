Theo hãng thông tấn Reuters, Tòa phúc thẩm Khu vực số 5 ở Mỹ, có trụ sở tại bang New Orleans, cho biết vì nguyên đơn "đưa ra lý do để tin rằng có những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến luật và hiến pháp đối với sắc lệnh tiêm vắc xin bắt buộc của chính quyền Tổng thống Biden, cho nên, quy định này sẽ bị tạm hoãn trong lúc chờ động thái tiếp theo của tòa án".

Các bên nguyên đơn bao gồm 5 tiểu bang Texas, Louisiana, Nam Carolina, Utah và Mississippi, cũng như một số công ty tư nhân và các nhóm tôn giáo. Tòa phúc thẩm Khu vực số 5 đã yêu cầu chính phủ phản hồi trước 17h ngày 8/11 (giờ địa phương), thời điểm các nguyên đơn có quyền gửi yêu cầu cấm vĩnh viễn đối với lệnh tiêm bắt buộc của chính quyền Tổng thống Biden.

Chính phủ Mỹ hiện chưa phản hồi trước phán quyết từ tòa án.

Nếu được duy trì, phán quyết trên sẽ đánh dấu một bước lùi lớn đối với một trong những nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm đảm bảo việc tiêm chủng rộng rãi cho người lao động Mỹ trước mùa đông, thời điểm Covid-19 được dự báo sẽ bùng phát mạnh mẽ trở lại.

Trước đó, Tổng thống Biden hôm 4/11 đã công bố sắc lệnh yêu cầu tất cả công ty trong nước có từ 100 lao động trở lên phải thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc đối với nhân viên của mình. Sắc lệnh mới này, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/1 năm sau, được cho là sẽ ảnh hưởng đến khoảng 84 triệu người lao động tại các công ty lớn và vừa ở Mỹ.

Các quy định tiêm vắc xin bắt buộc vốn đã có lịch sử lâu đời ở Mỹ, song mới chỉ được ban hành bởi các thành phố hoặc tiểu bang. Việc tổng thống ban hành một sắc lệnh tiêm chủng bắt buộc mang tính toàn quốc bị những người phản đối cho rằng đang vượt quá thẩm quyền pháp lý của chính phủ.

