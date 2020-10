Reuters nhận định, động thái này của Bắc Kinh là nhằm đáp trả việc Washington coi sáu cơ quan truyền thông của Trung Quốc là các phái bộ nước ngoài.

Trong thông cáo đưa ra hôm 26/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu các hãng tin của Mỹ gồm American Broadcasting Corporation (ABC), the Los Angeles Times, Newsweek, Feature Story News, the Bureau of National Affairs và Minnesota Public Radio phải nộp báo cáo bằng văn bản về nhân viên, tài chính, hoạt động và các bất động sản tại Trung Quốc trong vòng một tuần.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: AP

“Phía Mỹ hoàn toàn không quan tâm tới yêu cầu hợp pháp và chính đáng cùng lời cảnh báo nghiêm túc của Trung Quốc, khi họ tăng cường ‘đàn áp’ chính trị cũng như bêu xấu các cơ quan truyền thông và nhân viên Trung Quốc”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói hôm 26/10.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ hãy dừng sự ‘đàn áp’ chính trị và áp lệnh hạn chế tùy tiện đối với các tổ chức truyền thông của Trung Quốc. Nếu Mỹ tiếp tục đi sâu vào vấn đề này, thì Trung Quốc sẽ có thêm nhiều biện pháp đáp trả”, ông nói thêm.

Reuters nhận định, động thái trên của Bắc Kinh là nhằm đáp trả Washington hồi tuần trước coi sáu cơ quan truyền thông của Trung Quốc là các phái bộ nước ngoài. Và điều này càng làm cho mối quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã ở mức thấp nhất trong hàng chục năm qua do những bất đồng trong nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghệ và Covid-19, càng xấu hơn.

Tuấn Trần

10 khoảnh khắc định hình cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm 2020 Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm 2020 đang trở nên đầy kịch tính với nhiều diễn biến nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người.