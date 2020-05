Một nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết, “thật sốc và đáng tiếc” khi Mỹ thay đổi suy nghĩ về một dự thảo nghị quyết mà cả hai nước đã ủng hộ trước đó.

Theo Reuters, Trung Quốc và Mỹ đều ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về đối phó với đại dịch Covid-19 hôm 7/5. Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao Trung Quốc trên, ngày 8/5 Washington đã thay đổi.

Một nhà ngoại giao Mỹ đã bác bỏ bình luận trên và cho biết, không có chuyện Mỹ đồng ý với câu chữ trong bản dự thảo.

Trong suốt hơn 6 tuần, 15 thành viên Hội đồng Bảo an đã cố đi tới nhất trí về câu từ của bản dự thảo nhằm ủng hộ lời kêu gọi ngày 23/3 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres – ngừng bắn với mọi cuộc xung đột trên toàn cầu để thế giới có thể tập trung vào đại dịch.

Tuy nhiên, hội đàm đã gặp trở ngại do bế tắc giữa Trung Quốc và Mỹ trong việc có nên đề cập tới Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hay không. Mỹ không muốn nói tới WHO trong khi Trung Quốc khăng khăng cho rằng phải đề cập tới tổ chức này. Các nước khác cho rằng có đề cập tới WHO hay không, không phải là vấn đề chủ chốt, các nhà ngoại giao cho hay.

Pháp và Tunisia đã soạn thảo một văn bản họ tin là chứa đựng "ngôn từ thỏa hiệp" và gửi cho các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an hôm 7/5. Song, phía Mỹ đã bác bỏ dự thảo nghị quyết này chiều 8/5 (theo giờ địa phương).

“Mỹ đã đồng ý với các ngôn từ thoả hiệp, thật sốc và đáng tiếc khi Mỹ thay đổi lập trường”, nhà ngoại giao Trung Quốc giấu tên cho biết hôm 9/5 đồng thời khẳng định Bắc Kinh đã ủng hộ dự thảo nghị quyết.

Một nhà ngoại giao Mỹ, cũng xin giấu tên cho hay, Mỹ không đồng ý về câu chữ trong dự thảo. Và rằng, phái bộ Mỹ tại LHQ đã gửi dự thảo về Washington để xem xét lại.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/5 cáo buộc Trung Quốc liên tiếp ngăn chặn những thoả hiệp trong khi đàm phán.



