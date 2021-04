Phát biểu tại một cuộc họp hôm 10/4 tại Thành Đô, ông Cao Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, đã thừa nhận các loại vắc-xin Covid-19 của nước này "không có tỷ lệ bảo vệ cao”.

Bên cạnh đó, ông Cao Phúc cũng cho biết chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc pha trộn nhiều loại vắc-xin Covid-19 với nhau để tăng cường tính hiệu quả của chúng.

“Hiện tại, đang có một sự xem xét chính thức về việc chúng ta có nên sử dụng các loại vắc-xin khác nhau từ các dây chuyền kỹ thuật khác nhau cho quá trình tiêm chủng hay không", ông Cao Phúc nói trong bài phát biểu.

Ông Cao Phúc, Giám đốc CDC Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Dù không nêu chi tiết về những thay đổi có thể có trong chiến lược sản xuất vắc-xin sắp tới, nhưng Giám đốc CDC Trung Quốc có đề cập đến mRNA, một kỹ thuật thử nghiệm được các nhà phát triển vắc-xin phương Tây sử dụng từ lâu. Giới y tế Trung Quốc, trong đó có ông Cao Phúc, từng đặt nhiều hoài nghi về tính hiệu quả của phương pháp này, trong khi nhiều hãng dược Trung Quốc vẫn sản xuất vắc-xin Covid-19 bằng công nghệ truyền thống.

Dù vậy, trong bài phát biểu hôm 10/4, người đứng đầu CDC Trung Quốc cho rằng: “Mọi người nên xem xét những lợi ích mà vắc-xin mRNA có thể mang đến cho nhân loại. Chúng ta phải theo dõi một cách cẩn thận và đừng nên bỏ qua nó, chỉ vì lý do chúng ta đã có sẵn một số loại vắc-xin trước đó”.

Cũng theo ông Cao Phúc, tính đến hôm 2/4, khoảng 34 triệu người dân trên toàn Trung Quốc đã được tiêm 2 liều vắc-xin Covid-19, và khoảng 65 triệu người đã nhận được tiêm một liều.

Nhưng theo trang tin AP, tỷ lệ hiệu quả từ vắc-xin Covid-19 do hãng dược Trung Quốc Sinovac sản xuất chỉ đạt 50,4%, dựa trên phát hiện mới của các nhà nghiên cứu ở Brazil. Để dễ so sánh, vắc-xin Covid-19 do Pfizer sản xuất được kiểm định có tính hiệu quả trong việc phòng chống virus corona lên tới 97%.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc trộn các loại vắc-xin Covid-19 với nhau, hay thực hiện tiêm chủng chúng theo trình tự, vẫn có thể tăng tỷ lệ hiệu quả trong việc hình thành kháng thể với virus corona. Nhiều cuộc thử nghiệm trên khắp thế giới đang xem xét việc trộn các loại vắc-xin hoặc tăng số liều tiêm sau một khoảng thời gian dài. Trong đó, các nhà khoa học ở Anh đang nghiên cứu việc có thể kết hợp các loại vắc-xin của Pfizer và AstraZeneca.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Việt Anh

