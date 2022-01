Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ các lực lượng do Nga dẫn đầu được triển khai tới Kazakhstan để giúp dập tắt tình trạng bất ổn.

Theo tin tức từ Reuters, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cuối ngày 10/1, ông Vương Nghị nói Trung Quốc ủng hộ đánh giá của Tổng thống Kazakhstan rằng nguồn gốc của làn sóng bạo loạn vừa qua là hoạt động khủng bố.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh thêm, Trung Quốc và Nga nên "chống lại các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Trung Á", và ngăn chặn "các cuộc cách mạng màu" và "ba thế lực ma quỷ" gây ra hỗn loạn.

Lính gìn giữ hòa bình Nga tới Kazakhstan giúp dẹp loạn từ ngày 6/1. Ảnh: Reuters

Trung Quốc định nghĩa "ba thế lực ma quỷ" là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa ly khai lãnh thổ và chủ nghĩa khủng bố bạo lực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi, trong đó ông mô tả các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kazakhstan là "khủng bố", đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác an ninh và giúp nước này chống lại sự can thiệp của "các thế lực nước ngoài".

"Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh (hai bên), bên cạnh hợp tác song phương để chống lại sự can thiệp (từ bên ngoài) nhằm bảo vệ hệ thống chính trị và sự an toàn của cả hai nước", báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Vương Nghị.

Trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022, Kazakhstan rơi vào bất ổn tồi tệ chưa từng có trong 30 năm qua sau khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ngừng trợ giá khí đốt hóa lỏng (LPG) biến thành bạo loạn. Người biểu tình đã xông vào chiếm giữ và đốt phá tòa nhà của chính quyền ở một số nơi, đặc biệt ở Almaty, thành phố lớn nhất nước này.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp và mời lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO do Nga đứng đầu đến giúp kiểm soát tình hình trong nước.

Cũng trong ngày 10/1, ông Tokayev khẳng định trật tự đã được khôi phục ở Kazakhstan nhưng cuộc truy bắt "những kẻ khủng bố" vẫn đang tiếp diễn. Bộ Nội vụ nước này ước tính thiệt hại về tài sản do bị phá hoại lên tới gần 200 triệu USD. Hơn 400 phương tiện giao thông bị đốt phá, trong khi 100 doanh nghiệp cùng ngân hàng bị tấn công và cướp bóc.

Thanh Hảo