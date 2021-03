Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ ở Nhà Trắng với sự ủng hộ của 61% số cử tri, kết quả khảo sát mới của Harvard CAPS-Harris Poll cho thấy.

Tổng thống Biden. Ảnh: AP

Theo The Hill, số người ủng hộ ban đầu của ông Biden cao hơn nhiều so với ông Donald Trump khi nhậm chức. Khảo sát đầu tiên của Harvard CAPS-Harris Poll về nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump hồi tháng 2/2017 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 48%.

Kết quả khảo sát mới do Harvard CAPS-Harris Poll công bố ngày 1/3 cho thấy, chỉ có 39% số người trả lời cho biết, họ không ủng hộ những gì ông Joe Biden đang làm ở Nhà Trắng.

Có sự chia rẽ đảng phái khá lớn trong nhận thức ban đầu về nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, với đa số đảng viên Dân chủ ủng hộ những việc nhà lãnh đạo này làm trong khi hầu hết các đảng viên Cộng hòa phản đối. Tuy vậy, gần 1/3 số cử tri Cộng hòa, 31%, tuyên bố họ ủng hộ cách giải quyết công việc của ông Joe Biden.

Tỷ lệ ủng hộ của đương kim Tổng thống Mỹ đi kèm với sự ủng hộ tăng lên đối với đảng Dân chủ. Tổng cộng, 55% số người trả lời khảo sát cho hay, họ ủng hộ đảng Dân chủ. So với tháng 1, tỷ lệ này tăng 7 điểm.

Tỷ lệ ủng hộ với đảng Cộng hòa hiện thấp hơn đảng Dân chủ, chỉ ở mức 44%, khảo sát cho thấy.

"Không như ông Trump, Tổng thống Biden đang có thời kỳ trăng mật cùng với các đảng viên Dân chủ", Mark Penn, Giám đốc khảo sát Harvard CAPS-Harris cho biết. "Đất nước đang hướng về họ và trao cho họ cơ hội để đất nước được tiêm chủng và nền kinh tế được chuyển mình. Đây không phải kỳ trăng mật lớn nhất nhưng nó vẫn là một cơ hội thực sự để đảng Dân chủ và Tổng thống tiến lên".

Có một sự thay đổi tích cực trong định hướng chung của đất nước kể từ khi ông Biden vào Nhà Trắng. 47% số người trả lời khảo sát tỏ rõ tin rằng nước Mỹ đang đi sai hướng. So với tháng 1, tỷ lệ này đã giảm 16%. Ngược lại, số phần trăm cử tri nói nước Mỹ đang đi đúng hướng đã tăng từ 27% hồi năm ngoái, lên 43% vào cuối tháng 2.

Niềm tin vào nền kinh tế dường như cũng được củng cố sau khi Mỹ hứng chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19. 40% số cử tri nói, nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng, so với 45% nói, kinh tế đang đi sai hướng. Tuy nhiên, đó vẫn là sự cải thiện lớn trong vài tháng gần đây, ví dụ hồi tháng 1 chỉ có 29% số người tham gia khảo sát cho rằng nền kinh tế đang đi đúng hướng và 58% cho rằng đang đi sai hướng.

Cuộc khảo sát do Harvard CAPS-Harris Poll tiến hành với 2.006 cử tri đã đăng ký, từ ngày 23-25/2. Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu chính trị Mỹ tại Đại học Harvard và trung tâm The Harris Poll phối hợp thực hiện.

Hoài Linh

