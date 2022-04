Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31/3 tuyên bố đã cách chức 2 tướng an ninh hàng đầu của nước này với cáo buộc 'phản quốc'.

"Hôm nay, một quyết định đã được đưa ra liên quan tới những phần tử phản anh hùng. Giờ đây tôi không có thời gian để đối phó với toàn bộ những kẻ phản quốc, nhưng dần dần họ sẽ đều bị trừng phạt", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tối hôm 31/1.

Theo trang tin The Hill, 2 tướng cấp cao được Tổng thống Ukraine nhắc tới là cựu Cục trưởng Cục An ninh Nội chính thuộc Cơ quan An ninh Ukraine Naumov Andriy Olehovych, và cựu lãnh đạo Sở An ninh tỉnh Kherson Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Dù không nêu chi tiết nguyên nhân 2 tướng này bị cách chức, song Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, theo quy chế kỷ luật của quân đội Ukraine, những sĩ quan “chưa quyết định quê hương của họ ở đâu, những người vi phạm lời thề trung thành của quân đội đối với người dân Ukraine để bảo vệ tự do, độc lập của đất nước Ukraine sẽ chắc chắn bị tước bỏ các cấp bậc quân sự cao cấp”.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ukraine thông báo về việc cách chức các nhân vật cấp cao tham gia vào công tác phòng thủ đất nước trước các chiến dịch quân sự của Nga.

Cũng trong bài phát biểu, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các khu vực thủ đô Kiev và tỉnh Chernihiv ở miền bắc nước này. Trước đó, Nga tuyên bố sẽ không còn nhắm mục tiêu vào 2 khu vực trên mà sẽ dồn hỏa lực cho khu vực Donbass phía đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng nói tình hình giao tranh ở miền nam và vùng Donbass đang “cực kỳ khó khăn”, đồng thời tái khẳng định Nga dang dồn quân gần thành phố Mariupol, nơi đã bị vây hãm suốt thời gian qua.

“Phía trước chúng ta sẽ còn những trận đánh nữa. Chúng ta vẫn sẽ phải bước đi trên con đường rất khó khăn để có được mọi điều mình mong muốn”, ông Zelensky khẳng định.

Việt Anh

