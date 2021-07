Dữ liệu mới được công bố cho thấy, vắc xin Covid-19 Covaxin do Ấn Độ sản xuất đạt hiệu quả hơn 65% đối với biến thể Delta của virus corona.

Theo CNN, kết quả này được hãng dược phẩm Ấn Độ Bharat Biotech công bố sau khi kết thúc các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc xin Covaxin. Thử nghiệm có sự tham gia của 25.800 tình nguyện viên ở độ tuổi từ 18 đến 98, trong đó có 2.433 người trên 60 tuổi và 4.500 người có mắc các bệnh nền.

Vắc xin Covid-19 Covaxin của Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Theo đó, loại vắc xin này đạt hiệu quả đề kháng lên tới 93,4% đối với những người nhiễm Covid-19 có các triệu chứng nặng, và 77,8% đối với các triệu chứng thông thường. Ngoài ra, Covaxin còn đạt hiệu quả đề kháng khoảng 65,2% đối với biến thể Delta của virus corona, biến thể có tính lây nhiễm cao và đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Dữ liệu về hiệu quả của vắc xin Covaxin được công bố lần đầu trên trang web nghiên cứu khoa học MedRxiv hôm 1/7. Tiến sĩ Krishna Ella, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Bharat Biotech, cho hay kết quả này "thể hiện khả năng tập trung vào những đổi mới của Ấn Độ và các nước đang phát triển trên thế giới".

“Covaxin sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Ấn Độ, mà còn góp phần to lớn vào việc bảo vệ cộng đồng toàn cầu trước đại dịch chết người”, Balram Bhargava, Tổng giám đốc của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), tuyên bố.

Vắc xin 2 liều Covaxin đã được Chính phủ Ấn Độ phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hồi tháng 1 năm nay. Loại vắc xin này cũng đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở 16 quốc gia bao gồm Brazil, Philippines, Iran và Mexico.

Bharat Biotech đang đàm phán với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để được cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Covaxin trên toàn cầu. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là loại vắc xin đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển được WHO công nhận.

