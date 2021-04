Pakistan hiện là một trong vài nước cho phép tư nhân nhập khẩu và bán vắc-xin ngừa Covid-19. Giá vắc-xin tại nước này cao gấp 4 lần so với thị trường quốc tế.

Pakistan cho phép tư nhân nhập và bán vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh: CNN

Theo CNN, Pakistan hiện trong tình cảnh khó khăn. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt khi làn sóng lây nhiễm thứ ba tấn công nước này, các bệnh viện chật cứng, chương trình tiêm chủng của chính phủ diễn ra chậm chạp do việc vận chuyển bị trì hoãn, nguồn cung cấp giới hạn.

Vì thế, tháng trước, Chính phủ Pakistan cho phép tư nhân được nhập khẩu và bán vắc-xin ngừa virus corona.

Việc bán vắc-xin Sputnik V của Nga vào cuối tuần đầu tiên của tháng 4 ở Pakistan đã gây ra một cuộc chạy đua điên cuồng, với việc đám đông lao tới các trung tâm tiêm chủng và xếp hàng nhiều giờ để chờ tới lượt tiêm.

Một số trung tâm đã bán hết sạch vắc-xin chỉ trong vài ngày. Một số trung tâm khác ban đầu cho phép đăng ký tiêm trực tiếp, nhưng sau khi tiếp nhận quá đông người muốn tiêm vắc-xin đã đổi sang đăng ký trực tuyến. Không ít các hệ thống đăng ký trực tuyến đã phải dừng hoạt động do các phòng khám bị quá tải số người đăng ký.

Một trong những nhà nhập vắc-xin ngừa Covid-19 lớn ở Pakistan là Công ty dược phẩm AGP Pharma, họ nhận được 50.000 liều vắc-xin hai mũi Sputnik V. Một số công ty khác và các bệnh viện tư nhân đang trong quá trình nộp đơn và đặt hàng.

Tính đến giờ, Chính phủ Pakistan đã nhận được 2,56 triệu liều vắc-xin, chủ yếu từ Trung Quốc, báo chí địa phương dẫn tin từ Bộ Y tế nước này cho biết.

Khoảng một triệu người đã được tiêm chủng kể từ tháng 2, hầu hết những người được tiêm nằm trong nhóm ưu tiên như nhân viên y tế và những người trên 50 tuổi. Trong khi đó, phần lớn dân số 238 triệu người dân Pakistan vẫn phải chờ đợi, thống kê chính thức cho thấy.

Trung tâm tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 ở Lahore, Pakistan. Ảnh: CNN

Vắc-xin do tư nhân phân phối được mở bán cho tất cả mọi người. Do nhiều người không đủ tiêu chuẩn để được tiêm vắc-xin do chính phủ cung cấp nên hiện giờ họ hy vọng có thể kiếm được một mũi tại các phòng khám tư nhân.

"Thật tốt khi vắc-xin được tư nhân cung cấp, vì tôi không biết tới khi nào chúng tôi mới tới lượt tiêm vắc-xin do chính phủ cung cấp", Anushka Jatoi, 35 tuổi, vừa cùng gia đình đi tiêm vắc-xin tại một bệnh viện tư ở thành phố Karachi, cho biết.

Tuy nhiên, việc tư nhân bán vắc-xin ngừa Covid-19 cũng làm dấy lên những lo ngại về giá cả và khả năng tiếp cận, đồng thời nêu bật sự bất bình đẳng xã hội thâm căn cố đế ở nước này. Hầu hết vắc-xin do tư nhân bán chỉ có ở các thành phố lớn như Karachi và Islamabad. Giá cả nằm ngoài tầm với đối với hầu hết dân số Pakistan.

Vắc-xin Sputnik V hiện có giá 12.000 rupee (khoảng 1,7 triệu đồng) cho hai liều, Cơ quan Quản lý thuốc của Pakistan (DRAP) cho biết. Mức giá này cao gấp 4 lần giá trên thị trường quốc tế, vốn chỉ ở mức chưa đầy 20USD (khoảng 460.000 đồng), nhà phát triển vắc-xin cho biết.

Theo dữ liệu gần nhất của Tổng cục Thống kê Pakistan, giá hai liều vắc-xin Sputnik V bằng khoảng 30% thu nhập trung bình hàng tháng của một hộ gia đình ở nước này.

Pakistan tới giờ mới phê chuẩn một số vắc-xin cho sử dụng khẩn cấp như 3 vắc-xin của Trung Quốc, Sputnik V của Nga và AstraZeneca. Nước này hiện vẫn chủ yếu dựa vào các vắc-xin được các quốc gia khác tặng, chủ yếu là Trung Quốc. Pakistan nhận được hơn 1 triệu liều vắc-xin Sinopharm.

Pakistan dự định nhập thêm 3 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 CanSinoBio của Trung Quốc trong tháng này. Nga cũng công bố sẽ sớm cung cấp cho Pakistan 150.000 liều vắc-xin Sputnik. Hiện chưa rõ, hai vắc-xin CanSinoBio và Sputnik là được tặng hay Pakstan phải mua.

Các lãnh đạo của AGP - công ty dược phẩm tư nhân cung cấp vắc-xin Sputnik cho hay, Pakistan đang cạn kiệt thời gian khi dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Tới giờ, chỉ có vài quốc gia cho phép thương mại hóa vắc-xin. Ấn Độ cũng cho phép một số cơ sở tư nhân phân phối vắc-xin song giá vẫn do chính phủ quy định.

Hồi đầu tháng này, Colombia cũng cho phép tư nhân nhập khẩu vắc-xin, song bắt buộc là các mũi tiêm phải miễn phí cho người tiêu dùng. Indonesia cũng khởi động chương trình tiêm chủng tư nhân, nơi các công ty có thể mua vắc-xin do nhà nước mua được để tiêm cho nhân viên.

Kenya cũng cho phép tư nhân bán vắc-xin trong một thời gian, nhưng sau đó đã ngừng vào 2/4 vì lý do vắc-xin giả có thể xâm nhập thị trường tư nhân.

Hoài Linh

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.