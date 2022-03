Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn được một thủy lôi kiểu cũ ở gần Eo Bosporus. Sự việc xảy ra sau khi Nga cảnh báo hàng loạt thủy lôi của Ukraine bị bung khỏi mỏ neo và trôi dạt ở Biển Đen.

Hãng tin AP và RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết hôm qua (26/3) như sau: "Đội SAS của chúng tôi đã mau chóng triển khai tới khu vực. Sau khi vật thể nghi ngờ được xác định là thủy lôi, nó đã được đưa tới một nơi an toàn... Đây là thủy lôi loại cũ, đã bị SAS vô hiệu hóa".

Quan chức trên cho biết thêm, đầu tiên, một tàu thương mại đã phát hiện quả thủy lôi ở khu vực lân cận eo biển Bosporus vào buổi sáng. Sự việc này kéo theo nhiều cảnh báo rằng thủy lôi được cài ở lối vào các cảng biển của Ukraine có thể bị bung khỏi neo trong điều kiện thời tiết xấu và trôi nổi trên Biển Đen.

Đài truyền hình NTV đã đăng tải hình ảnh một vật thể đang nhấp nhô trong sóng biển ở ngoài khơi quận Sariyer của Thổ Nhĩ Kỳ. Vật thể này giống như thủy lôi, tương tự loại của Liên Xô từ thời Thế chiến II.

Thủy lôi nghi là của Ukraine trôi nổi trên biển. Ảnh: Twitter

Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu vấn đề trên với cả quan chức Ukraine và Nga song không đổ lỗi cho quốc gia nào về sự việc trên. Moscow tuần trước cảnh báo, vấn đề thủy lôi đe dọa an ninh hàng hải ở Biển Đen. Ngày 18/3, Thổ Nhĩ Kỳ cũng khuyến cáo các tàu nên cẩn thận và báo cáo về bất kỳ quả thủy lôi nào có thể đã trôi dạt từ các cảng của Ukraine ra biển.

Năm ngoái, khoảng 38.500 con tàu đã đi qua Bosporus, nối Biển Đen và Địa Trung Hải. Ngay sau khi Nga tấn công Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đã không cho các tàu quân sự đi qua eo biển này.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo, quân đội Ukraine đã cài nhiều thủy lôi dọc bờ biển Biển Đen của nước này để đối phó với cuộc tấn công đang diễn ra của Nga. FSB cho biết, hàng loạt bom, đạn cổ do Liên Xô sản xuất đã tách khỏi dây cáp neo giữ và trôi tự do ở Biển Đen.

Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị phía Ukraine bác bỏ. Kiev tuyên bố đó chỉ là thông tin sai lệch mà Moscow đưa ra nhằm lấy cớ đóng cửa một số vùng biển.

Hoài Linh