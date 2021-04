Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Hạ nghị sĩ Joaquin Castro, đồng Chủ tịch Nhóm ASEAN của Quốc hội Mỹ.

Hai bên trao đổi về thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Đại sứ Hà Kim Ngọc và Hạ nghị sĩ Joaquin Castro bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của quan hệ Việt Nam - Mỹ sau 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mong muốn hai bên sớm trao đổi đoàn cấp cao và đoàn Quốc hội sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc.

Đại sứ cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam và ASEAN ứng phó đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, đề nghị đẩy nhanh hơn nữa hỗ trợ các nước Đông Nam Á tiếp cận vắc xin Covid-19, hợp tác với Việt Nam về chuyển giao công nghệ, cấp phép sản xuất vắc xin.

Hạ nghị sĩ Castro khẳng định sẽ trao đổi với các cơ quan chính quyền đề nghị của Đại sứ về việc hai nước tiếp tục duy trì đối thoại trên tinh thần xây dựng để giải quyết các vấn đề còn khác biệt, trong đó có điều tra theo Điều khoản 301.

Hạ nghị sĩ cùng chia sẻ quan ngại với tình trạng gia tăng bạo lực và kỳ thị người gốc châu Á, và cam kết sẽ nỗ lực để bảo đảm an ninh, an toàn và quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ như Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị.

Đại sứ đánh giá cao việc Hạ nghị sĩ Joaquin Castro, cùng Hạ nghị sĩ Ann Wagner đã giới thiệu Dự luật Chiến lược Đông Nam Á. Hạ nghị sĩ Castro khẳng định nỗ lực cùng các nghị sỹ thúc đẩy chính quyền tăng cường can dự tích cực và xây dựng đối với khu vực và vận động Hạ viện và Thượng viện thông qua dự luật Chiến lược Đông Nam Á.

Nhân dịp này, ông Hà Kim Ngọc và Hạ nghị sỹ Castro cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực. Đại sứ đề nghị chính quyền và Quốc hội Mỹ quan tâm, dành nhiều nguồn lực hơn nữa để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Mekong - Mỹ. Ông đánh giá cao lập trường của Mỹ về duy trì các nguyên tắc căn bản để bảo đảm trật tự hàng hải dựa trên luật lệ và ủng hộ các quyền lợi chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông.

Về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông thời gian gần đây, nhất là ở khu vực Đá Ba Đầu và Sinh Tồn Đông, Hạ nghị sĩ Castro khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc tôn trọng chủ quyền của các nước khu vực, trong đó có Việt Nam.

Đức Bảo