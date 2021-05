"Riêng em, bệnh nhân số 10, chúc em sinh nhật thật đáng nhớ - bữa tiệc sinh nhật online đặc biệt và lần đầu tiên thầy được dự", Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu viết.

Đại sứ cho biết, tuần qua là một tuần đầy thách thức đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Sau hơn một tuần nằm viện, Nhân đỡ hơn nhưng vẫn phải thở ô xy. Tám người khác đã khá hơn nhiều nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Người thân khóc thương một bệnh nhân vừa tử vong vì Covid-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Từ hôm thứ Ba đến nay, mỗi ngày Đại sứ quán có 1 ca nhiễm mới. Ca nhiễm thứ 10 là một người đã tiêm vắc xin. Trường hợp thứ 11 là thanh niên đã từng nhiễm vào tháng 10 năm trước, lần này tái nhiễm với chủng mới. Ca nhiễm 12 là một cán bộ rất trẻ và khỏe.

Đại sứ Phạm Sanh Châu xúc động bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ, cũng như bạn bè khắp năm châu đã gọi điện và gửi lời thăm hỏi, sẻ chia.

“Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, kịp thời và rất đáng quí đối với chúng tôi trong những giờ phút cam go này. Những ngày trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin chắc chắn một điều, đó là chúng tôi sẽ vững vàng cùng nhau vượt qua thử thách to lớn này và chiến thắng bệnh dịch, cũng giống như dân tộc Việt Nam đã từng chiến thắng trong ngày này của 46 năm trước”, Đại sứ viết.

Đại sứ nhắc đến bệnh nhân số 10 với bữa tiệc sinh nhật đặc biệt, sinh nhật online mà lần đầu tiên Đại sứ được dự.

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai đang càn quét Ấn Độ, đẩy số ca tử vong lên hơn 200.000 người. Theo số liệu cập nhật của Worldometers đến 8h30 sáng qua (theo giờ Việt Nam), trong ngày 29/4, nước này ghi nhận thêm 386.888 ca mắc và 3.501 ca tử vong do Covid-19, cao hơn tất cả những ngày trước đó và là ngày thứ chín liên tiếp có số ca mắc theo ngày vượt ngưỡng 300 nghìn ca.

Ấn Độ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong theo ngày do Covid-19 cao nhất trên thế giới. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ tối 29/4 đã ghi nhận mức cao kỷ lục 395 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong tại thành phố này lên 15.772 người. Đây là ngày thứ tám liên tiếp Delhi ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong do Covid-19.

Hiện các bệnh viện ở Delhi đang đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng và thậm chí nhiều người phải lên mạng xã hội để tìm kiếm nguồn cung oxy y tế. Nhiều bệnh nhân đã tử vong trong thời gian qua sau khi oxy cạn kiệt ở một số bệnh viện.

