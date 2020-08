Học viện Ngoại giao cùng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hà Nội và quỹ Konrad Adenauer Stiftung hôm 19/8 tổ chức đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU”.

Đối thoại là cơ hội trao đổi quan điểm, thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển, thúc đẩy hợp tác biển giữa Việt Nam và EU. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển là một ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Đây cũng là một lĩnh vực ưu tiên trong tài liệu hành động của EU về Hợp tác An ninh với châu Á, trong đó có Việt Nam.

Khoảng 150 đại biểu đã tham dự sự kiện. Hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến cho phép các chuyên gia quốc tế tham dự và phát biểu tại buổi đối thoại.

Hội thảo có 4 phiên chính gồm: Chính sách về phát triển biển bền vững của Việt Nam và EU; Quản lý môi trường biển; Kinh tế biển xanh bền vững; Các xu thế mới trong các vấn đề liên quan đến biển và tương lai hợp tác biển Việt Nam – EU.

Phát biểu trong phiên khai mạc, ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam rất coi trọng hợp tác quốc tế về biển, nhất là với những đối tác nhiều kinh nghiệm như EU và các nước châu Âu trong triển khai chiến lược biển của mình. EU là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trong những nước châu Á – Thái Bình Dương có quan hệ đối tác sâu rộng nhất với EU.

Theo khuôn khổ Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA), hai bên cam kết tăng cường hợp tác bảo vệ, gìn giữ môi trường biển và duyên hải, thúc đẩy sự quản lý hiệu quả đối với các tài nguyên biển hướng tới sự phát triển biển bền vững.

Ông Thắng khẳng định, “hợp tác biển không chỉ là xu hướng chung của thế giới ngày nay, mà còn là nghĩa vụ được quy định trong luật pháp quốc tế. Thông qua hợp tác, chúng ta thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hoà bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển, cùng đảm bảo quyền tự do khai thác tài nguyên trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình không bị chèn ép”.

Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, nhận định quan hệ Việt Nam – EU chưa bao giờ trở nên sâu sắc và gần gũi như hiện nay, nhất là sau khi hai bên phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU. Tuy nhiên, hợp tác trong lĩnh vực biển còn hạn chế, đặc biệt là trong từng vấn đề biển cụ thể. Ông hi vọng sự kiện này góp phần làm rõ hơn về các chính sách biển của EU, vốn là công cụ thúc đẩy sự ổn định và giải quyết các tranh chấp biển ngày nay ở Đông Địa Trung Hải, hoặc Biển Đông.

Ngoài các đại biểu từ Hà Nội tham dự trực tiếp, còn có các diễn giả từ châu Âu và các địa phương ven biển Việt Nam trình bày tham luận và thảo luận thông qua hình thức trực tuyến.

