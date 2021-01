Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, các biến thể Covid-19 có khả năng lây nhanh hơn và khiến việc tiêm vắc-xin cũng như bảo vệ bằng kháng thể kém hiệu quả hơn, đã phát tán đến hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trang TRT World trích dẫn báo cáo dịch tễ học công bố ngày 27/1 của WHO thống kê, tính đến ngày 25/1, biến thể virus nguy hiểm hơn, được phát hiện đầu tiên ở Anh đã lây lan tới 70 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Biến thể có tên gọi VOC 202012/01 này được chứng minh có khả năng lây truyền dễ dàng hơn các biến thể trước đó của virus và chỉ trong tuần qua đã có thêm 10 quốc gia thông báo phát hiện ca nhiễm.

Các nhân viên y tế đang đưa một bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuần trước cảnh báo, kết quả các nghiên cứu mới ám chỉ biến thể virus có khả năng gây tử vong cao hơn. Song, WHO nhấn mạnh đó chỉ là các kết quả sơ bộ ban đầu và cần thêm nhiều phân tích nữa để xác thực chúng.

Cũng theo WHO, biến thể virus phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi hiện phát tán tới 31 quốc gia, tăng 8 quốc gia so với cách đây một tuần. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, biến thể có tên 501Y.V2 này "ít bị ảnh hưởng trước sự trung hòa kháng thể" hơn so với các biến thể trước đó. Thực tế làm dấy lên những lo ngại rằng, biến thể mới có nguy cơ gây tái nhiễm cao và cũng có thể ngăn cản các loại vắc-xin hiện hành phát huy tác dụng.

Cơ quan chuyên trách y tế của Liên Hợp Quốc lưu ý cần có thêm nhiều nghiên cứu, nhưng nhấn mạnh các nghiên cứu quan sát ở Nam Phi không chỉ ra nguy cơ tái nhiễm gia tăng.

Ngoài 2 biến thể nói trên, biến thể thứ 3 tim thấy đầu tiên ở Brazil đã xuất hiện ở 8 nước, tăng so với con số 2 nước cách đây một tuần. Biến thể có tên P1 này cũng gây nhiều quan ngại về nguy cơ lây lan cao hơn hoặc gây bệnh tình nặng hơn.

Diễn biến đại dịch phức tạp đang đe dọa những nỗ lực khống chế Covid-19 trên toàn cầu. Một số nước từng được coi là điển hình chống dịch thành công bắt đầu ghi nhận làn sóng lây nhiễm mới.

Sau khi phát hiện ca mắc mới đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 2 tháng, New Zealand vừa phải cho đóng cửa biên giới. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt từ những ổ dịch mới bùng phát tại các cơ sở giáo dục tôn giáo giữa lúc nước này được tin đang chuẩn bị thoát khỏi làn sóng dịch thứ 3.

Trang Worldometers thống kê, tính đến 16h chiều 28/1 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 219 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 101,4 triệu người, trong đó gần 2,2 triệu ca tử vong.

Tuấn Anh

Thế giới gần 100 triệu ca mắc, các nước vật lộn chặn biến thể Covid-19 Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, buộc chính phủ các nước phải tăng cường những biện pháp ứng phó, đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus corona chủng mới nguy hiểm hơn.